PRATITE NA 24SATA Milanović najavio izvanredno obraćanje

Predsjednik Republike Zoran Milanović obratit će se javnosti iz Ureda predsjednika na Pantovčaku u 12.30 sati, nakon nove eskalacije političkog prijepora s Vladom oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu.

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Milanović je poručio da neće odobriti slanje Počasno-zaštitne bojne na svečanost u Francuskoj, ističući da je prema Ustavu upravo predsjednik vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Dodao je i da se time "promovira koalicija voljnih". U središtu prijepora našao se načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid, od kojeg se očekivalo da odluči čiju će odluku provesti.

Predsjednik se protivi sudjelovanju Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u povodu Dana Bastille, dok Vlada i ministar obrane Ivan Anušić tvrde da je riječ o protokolarno-ceremonijalnom događaju koji nije u predsjednikovoj nadležnosti. Anušić je u četvrtak ustvrdio da je Kundid isprva odobrio odlazak hrvatskih vojnika u Pariz, ali da je nakon pritiska predsjednika promijenio odluku.

Ranije je premijer Andrej Plenković poručio da odluka o sudjelovanju Hrvatske vojske na protokolarnim i ceremonijalnim događajima nije u predsjednikovoj nadležnosti, nego u nadležnosti ministra obrane. Dodao je i da očekuje Kundidovu ostavku ako hrvatski vojnici ne otputuju u Francusku. S druge strane, Milanović tvrdi da se na Kundida vršio pritisak, dok je Anušić poručio da načelnik Glavnog stožera "ima samo jedan izlaz", odnosno da mora poštovati zakon.

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