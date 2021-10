Slovenija će uskoro uvesti elektroničke vinjete. Kao i dosadašnje vinjete vlasnicima vozila, omogućavaju da se voze po svim autocestama u zemlji. E-vinjete bi se uvele od 1. prosinca i to one godišnje i polugodišnje (samo za motocikle) dok će one mjesečne i tjedne biti uvedene 1. veljače 2022.

Vinjete će se kupovati online ili korištenjem mobilne aplikacije i u njoj će se povezivati s registarskom oznakom automobila ili pak na mjestima gdje su se i dosad kupovale vinjete, dakle recimo na benzinskim postajama.

Cijene vinjeta ostaju iste dakle:

- e-vinjeta 2A (automobili i kamp prikolice): - godišnja - 110 eura, mjesečna - 30 eura, tjedna - 15 eura;

- e-vinjeta 2B (kombiji): godišnja - 220 eura, mjesečna - 60 eura, tjedna - 30 eura;

- e-vinjeta za motocikle: godišnja - 55 eura, polugodišnja - 30 eura, tjedna - 7,5 eura.

Jedina značajnija promjena je za godišnju vinjeta koja je dosad vrijedila od 1. prosinca prošle godine do 31. siječnja sljedeće godine, pišu Slovenskenovice.si.

Ona će sada vrijediti 12 mjeseci od datuma koji sam vlasnik vozila odabere. Prilikom kupnje e-vinjete korisnik će dobiti potvrdu i račun i bilo bi dobro da ih zadrži kod sebe, ali nije obavezao da ih ima u vozilu. Kontrola će se također izvoditi elektronički pa će vinjete kontrolirati posebne kamere koje će učitavati registarske oznake vozila na autocesti i uspoređivati ih s bazom podataka.

S obzirom na to da sustav u početku neće biti povezan s drugim državama, državljani drugih zemalja zbog toga će na odmorištima i prilikom ulaska ili izlaska s autoceste biti kontrolirani kamerom, a odmah i zaustavljeni ako nemaju vinjetu.