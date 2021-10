U Sloveniji je u zadnja 24 sata umrlo četvero oboljelih od covida-19, a potvrđeno je 1100 novih zaraza koronavirusom, više nego dan ranije kad ih je bilo 1081, te za trećinu više na tjednoj razini u odnosu na 840 novih zaraza zabilježenih prije sedam dana.

S 5139 testova otkriveno je 1100 novih zaraza, odnosno 21,4 posto u odnosu na ukupan broj testiranih, objavila je vlada.

Prosječan broj zaraza u jednom danu za protekli tjedan je 853 slučaja, udio populacije koji je zaštićen dovoljnim brojem doza povećao se na 50,3 posto, a 14-dnevna incidencija zaraza iznosi 556.

U bolnicama je trenutno 403 covid pacijenata, od čega 117 na intenzivnim odjelima, a sa četiri nova smrtna slučaja broj preminulih od početka epidemije povećao se na 4631.



Aktivnih slučajeva zaraza trenutno je 11.719, prema podacima Instituta za javno zdravlje (NIJZ).

Do sada je 54 posto slovenske populacije dobilo najmanje jednu dozu cjepiva, dok je svim potrebnim dozama od infekcije zaštićeno njih 50,3 posto, objavila je vlada.

Nakon nedavnog tragičnog slučaja 20-godišnjakinje koja je umrla od zapleta s ugrušcima krvi i krvarenja u mozgu, nakon cijepljenja cjepivom Johnson&Johnson ministarstvo zdravstva odlučilo je da će se cijepljenje protiv covida-19, osim na izričitu želju pojedinaca, obavljati s mRNA cjepivima Pfizer-BioNTech i Moderna.

Ministar zdravlja Janez Poklukar izjavio je ovog tjedna da očekuje da će to povećati interes za cijepljenje jer sada Slovenija primjenjuje najviši standard kad se radi o sigurnosti cijepljenja.

No, medicinsko povjerenstvo za etička pitanja pozvala je vladu da nakon tragičnog slučaja s jednim cjepivom koje je smanjilo povjerenje javnosti u cijepljenje "javnosti na razumljiv način" pojasni u čemu se cjepiva među sobom razlikuju, kako po učinkovitosti, kao i po sigurnosti vezanoj na moguće neželjene učinke.



U poruci vladi povjerenstvo je navelo da treba pojasniti cjepiva kojih proizvođača su najprimjerenija za različite skupine stanovništva.

"Korist cijepljenja mora biti znatno viša od mogućih nuspojava, što treba pratiti i mogućnost štetnih nuspojava ograničavati korektivnim mjerama koliko je god moguće", naveli su u povjerenstvu, dodavši kako i o koristima i o mogućim štetnim posljedicama cijepljenja javnost treba stalno informirati.