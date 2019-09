Slovenija: 28 intelektualaca traži ostavku Boruta Pahora

Izjava slovenskog predsjednika da Turska i Ukrajina ne mogu računati na članstvo u Europskoj uniji nerazumna je i ksenofobna je, ocijenilo je 28 slovenskih intelektualaca i u pismu objavljenom u srijedu pozvalo predsjednika države da podnese ostavku.

"Napravio bih jasnu granicu između zapadnog Balkana na jednoj, te Turske i Ukrajine na drugoj strani. Osobno zagovaram poseban status Ukrajine i Turske, te punopravno članstvo u EU-u za države zapadnog Balkana", kazao je Pahor prošlog tjedna na jednom od panela Bledskog strateškog foruma.

Mevlüt Cavusoglu vjerojatno time neće biti zadovoljan, rekao je Pahor turskome šefu diplomacije koji je također bio na skupu, no dodao je da je on to svoje osobno uvjerenje prenio i predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu.

Zbog te izjave skupina slovenskih intelektualaca, među njima sveučilišni profesori, publicisti, filozofi te nekadašnji obnašatelji državnih dužnosti u više vlada, traži Pahorovu ostavku.

"Predsjednik države si je na Bledu priuštio neprimjerenu, nerazumnu i ksenofobnu, a za Sloveniju politički i diplomatski izuzetno štetnu izjavu", navode potpisnici bliski ljevici i centru.

Ne samo da je Pahor zanijekao svoje ranije službene izjave o potpori europskoj perspektivi Turske nego je i "prekoračio svoje ovlasti" predsjednika Slovenije koja je članica EU-a, pišu potpisnici s prvopotpisanim sociologom Slavkom Spichalom i filozofom Borisom Vezjakom.

Drže da je time pridonio srozavanju ugleda svoje države i njezinu položaju u EU, što se vidjelo i pri dodjeli resora Sloveniji u novoj Europskoj komisiji, ocjenjuju oni.

"Predsjednik Pahor ponovno se iskazao kao sasvim nevjerodostojan političar, onaj koji ne može imati povjerenje slovenskih državljanki i državljana, europskih i međunarodnih partnera", pišu.

Upozoravaju da se Pahor takvim stavom svrstao među "populističke" političare u svijetu, a zatvaranje vrata EU-a za nove članice može samo ojačati uspon autoritarizma u državama koje su sada otvorene za europsku perspektivu.