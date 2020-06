Slovenija: Ako poraste broj novozaraženih Hrvatska više neće biti sigurna zemlja

<p>Ukoliko broj novozaraženih u Hrvatskoj premaši 10 na sto tisuća stanovnika Hrvatska će biti uklonjena s popisa epidemiološki sigurnih zemalja, upozorio je u ponedjeljak na konferenciji za novinare glasnogovornik slovenske vlade za koronakrizu<strong> Jelko Kacin.</strong></p><p>Kacin je kazao da je slovenski premijer <strong>Janez Janša </strong>zadnjih dana bio u kontaktu s hrvatskim kolegom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong> i da će se oni ponovo čuti danas.<br/> "Broj novozaraženih u Hrvatskoj zadnjih se dana drastično povećao", kazao je Kacin, upozorivši posebno na problem širenja zaraze među mladima koji moguće respiratorne teškoće kriju i ne prijavljuju svom liječniku.<br/> Ukoliko se trend naglog povećanja novih zaraza takvim tempom nastavi, Hrvatska bi već ovih dana mogla postati epidemiološki nesigurna država, odnosno prebačena sa "zelene liste" epidemiološki sigurnih država na "žutu listu" jer bi prešla kriterij slovenske vlade i epidemioloških službi za epidemiološki sigurne države -one koje imaju u zadnjih 14 dana najviše deset oboljelih na 100 tisuća stanovnika.</p><p><br/> To znači da bi Hrvatska došla u kategoriju u kojoj je trenutno Crna Gora.<br/> Ne radi se o tome da vlada straši slovenske turiste ili savjetuje da se u te države ne odlazi, ali se moraju ponašati odgovorno i vrlo oprezno i ne riskirati da dobiju zarazu, pojasnio je Kacin<br/> Osim toga, pri povratku iz tih zemalja nije potrebna obvezujuća 14-dnevna karantena, ali oni koji na takve destinacije odlaze moraju biti odgovorni i ponašati vrlo opreznoa, pojasnio je Kacin.<br/> Za putnike iz država na "crvenoj listi" na slovenskoj granici određuje seobvezujuća karantena i tu su Srbija, BiH, Sjeverna Makedonija, Albanija i Portugal.<br/> Kacin je kazao da je epidemiološka situacija u Hrvatskoj trenutačno "specifična" jer je na primjer uspješno izoliran klaster (žarište) u Đakovu, ali je zabrinjavajuće stanje u Zagrebu, gdje nije samo klaster u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan nego među mladima koji posjećuju privatne zabave i disko klubove.<br/> Odluka Hrvatske da se dopusti rad noćnih i disko klubova s velikim brojem mladih ljudi je Sloveniji "nerazumna" i "nerazumljiva" jer je i u drugim državama to bio jedan od najčešćih načina prijenosa, upozorio je Kacin, dodavši da slovenska vlada zahtijeva da se ta odluka promijeni kako bi se stanje stabiliziralo.</p><p>Kao vrlo veliku opasnost naveo je održavanje masovnih druženja mladih na hrvatskoj obali, kazavši da je mnogo mladih Slovenaca već rezerviralo mjesta na Zrću i da su takve zabave neprihvatljive.<br/> "Iznenađuje nas da se Hrvatska odlučila dopustiti razuzdvaanje zabave u zatvorenim prostorima i događanja poput onih na Zrču, to je doslovno nerazumno", kazao je Kacin.</p>