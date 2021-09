U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 1.037 novih zaraza koronavirusom te 9 smrtnih slučajeva, no dok broj oboljelih više ne raste kako se predviđalo, zabrinjavajući je rast broj umrlih, navode epidemiolozi koji još ne najavljuju vrhunac četvrtog vala epidemije.

U usporedbi sa stanjem prije sedam dana, kad je zabilježeno 1.308 zaraza, stanje je bolje, a i u cijelom prošlom tjednu došlo je do pada broja zaraženih u odnosu na nekoliko uzastopnih tjedana ranije, kad se predviđalo da će se do kraja ovog mjeseca bilježiti i do dvije tisuće novih slučajeva.

Broj pacijenata koji trebaju hospitalizaciju stalno se povećava

S druge strane, epidemiolozi iznose da je epidemiološka situacija i dalje vrlo ozbiljna. O tomu svjedoči i podatak da je zbog visoke incidencije od prošlog tjedna Slovenija na "tamnocrvenoj" listi prema kriterijima Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC), kao jedina u EU-u, ali visoko kotira i na američkoj listi visoko rizičnih zemalja s obzirom na tijek pandemije.

Prošlog je tjedna od posljedica Covida-19 umrlo 50-ak ljudi, a broj pacijenata koji trebaju hospitalizaciju i dalje se povećava. Bolnice zbog toga preraspoređuju potreban medicinski kadar na covid odjele, pa se redovi čekanja na operativne zahvate povećavaju.

U Ljubljani, na odjelu za kardiologiju Sveučilišnog kliničkog centra (UKC), boje se da će i ove godine predviđene programe morati smanjiti za 20 do 30 posto, kako se dogodilo i lani, prenosi Slovenska televizija.

Najmlađi pacijent na intezivnoj ima - 27 godina

Postotak pozitivnih testova na koronavirus i dalje je vrlo visok, u zadnja 24 sata iznosio je 21,7 posto. U bolnicama je 419 covid pacijenata, od čega 105 na intenzivnim odjelima. Sedmodnevni prosjek potvrđenih infekcija trenutno je 839, dok 14-dnevna incidencija iznosi 619 zaraza na sto tisuća stanovnika. Aktivnih slučajeva zaraze je 13.124, prema podacima ministarstva zdravstva.

Najmlađi hospitalizirani pacijent ima 18 godina, a najmlađi pacijent na intenzivnoj njezi 27 godina, objavila je vlada.

Prema službenim podacima, u Sloveniji je jednom dozom cjepiva protiv covida-19 cijepljeno 53 posto stanovništva, a sa svim dozama cjepiva 47 posto.

Među starijima od 18 godina, 63 posto ljudi cijepilo se jednom dozom, a 56 posto svim potrebnim dozama. Među starijima od 50 godina 74 posto je cijepljeno prvom dozom, a 68 posto svim dozama.

Jako povećan interes za cijepljenje protiv Covida-19, fenomen koji se pojavio nakon što je vlada najavila i uvela obvezne covid potvrde za većinu aktivnosti i za rad, već je nestao, zbog čega Vlada razmišlja i o obveznom cijepljenju, koje se od petka uvodi za državne službenike, za druge kategorije i za šire stanovništvo, prenose mediji.

Prema prijedlogu epidemiološke struke koja savjetuje vladu, obvezno cijepljenje, bez mogućnosti da se zdravstveno stanje dokazuje testiranjem, došlo bi u obzir kad ukupan broj pacijenata na intenzivnim odjelima premaši 150.

No, takva bi odluka vjerojatno izazvala nova nezadovoljstva, kako je pokazala i odluka vlade obveznom cijepljenju javnih službenika, o čemu će se u četvrtak početi izjašnjavati i ustavni sud, jer odluku neki pravnici smatraju protivnom ustavnim odredbama.