Slovenija šalje dva časnika na Grenland. Evo koje zemlje idu

Vlada je na dopisnoj sjednici potvrdila slanje dvojice časnika Slovenske vojske na Grenland, koji bi na otok mogli otputovati već idućih dana. Sjednica je započela u petak navečer, a završila je danas u 10 sati, piše N1.

Časnici će pod vodstvom Danske sudjelovati "u planiranju i provedbi međunarodne vojne vježbe Arktička otpornost". Vježba se smatra europskom mjerom odvraćanja od prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izjavio da će SAD prisvojiti Grenland "milom ili silom".

Svoje vojnike i časnike na Grenland je dosad uputilo više država: Francuska (15 vojnika), Njemačka (13 vojnika), Švedska (tri časnika), Norveška (dva vojnika), Finska (dva časnika), Nizozemska (jedan pomorski časnik) i Ujedinjeno Kraljevstvo (jedan časnik). Očekuje se pridruživanje baltičkih država, dok neke istočnoeuropske zemlje i Italija ne bi trebale sudjelovati.

General-major danskog združenog arktičkog zapovjedništva Soren Andersen izjavio je da su na vježbe pozvane i Sjedinjene Američke Države. "SAD su kao članice NATO-a naravno pozvane" da sudjeluju u operaciji, za koju je rekao da je prvenstveno povezana s događajima u Ukrajini.

U obrazloženju vladine odluke navodi se da je Grenland, kao dio Arktika, u strateškom konceptu NATO-a prepoznat kao područje gdje Rusija može ometati savezničke snage i slobodnu plovidbu. Svrha vježbe je "jačanje regionalne sigurnosti i odvraćanja te iskazivanje savezničkog jedinstva i solidarnosti, također u kontekstu ojačanog obrambenog i odvraćajućeg stava NATO-a". Ako se pokaže potreba za većim angažmanom kapaciteta Slovenske vojske, vlada će o tome odlučiti posebnom odlukom.

Američki predsjednik je više puta ponovio da će SAD preuzeti Grenland, ne isključujući ni mogućnost upotrebe sile.