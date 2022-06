Slovenska ministrica Fajon je dala potporu za hrvatski ulazak u Schengen: 'Treba širiti EU'

Nova slovenska ministrica Tanja Fajon ponovila je u četvrtak svoju potporu ulasku Hrvatske u Schengen, a isto tako i privrženost ulasku država zapadnog Balkana u Europsku uniju, kad ispune uvjete.

U izjavi novinarima nakon preuzimanja poslova od bivšeg ministra Anžea Logara, Fajon je kazala da je privržena širenju Europske unije, ali da se nakon što su za članstvo kandidirale Ukrajina, Gruzija i Moldavija nikako ne smije zaboraviti na zemlje zapadnog Balkana koje su duže u tom postupku.

"Sve ću napraviti za to da i te države što prije pristupe Europskoj uniji", rekla je nova slovenska šefica diplomacije.

Na pitanje podržava li ulazak Hrvatske u Schengen kazala je da podržava proširenje Schengena na Hrvatsku, ali i Bugarsku i Rumunjsku, premda osobno misli da Schengen prije proširenja treba reformirati i da je povjerenje među sadašnjim članicama Schengena narušeno.

Do konačne odluke o proširenju Schengena, pa i na Hrvatsku koja je već dobila potvrdu Europske komisije da za to ispunjava sve tehničke uvjete, po njenim riječima preostaje još nekoliko koraka, pa i odluka u Europskom parlamentu, no prema riječima Fajon, kad ta odluka dođe na Europsko vijeće Slovenija "sigurno neće biti među državama koje bi proširenje blokirale".

Fajon je zajedno s dosadašnjim ministrom Logarom nakon primopredaje poslova u ministarstvu potvrdila da će Slovenija nastaviti pomagati Ukrajini i njenom približavanju Europskoj uniji, ali i završetku rata.

"Napravit ću sve da Slovenija da aktivan prilog nastojanjima za završetak rata u Ukrajini", kazala je Fajon.

Po njenim će riječima Slovenija uspostavljati čvršće veze s "jezgrenim" vodećim članicama EU-a kao što su Francuska, Njemačka i Italija, za razliku od prijašnje vlade Janeza Janše koja se okretala državama Višegradske skupine, osobiti Mađarskoj.

Najčitaniji članci