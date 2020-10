Slovenska novinarka: 'Vi ste još dobri, kod nas nema života. Od sutra je i zabrana kretanja'

Novinarka s Radija Slovenija požalila se na stanje u njihovoj zemlji zbog mjera koje su uvedene nakon povećanja broja zaraženih. Situacija je, kako kaže, slična onoj u prvom valu

<p>Ako kod vas još uvijek ima života izvan posla i kuće, kod nas nema. Nastava je online, zatvoreni su frizeri, teretane.. A od sutra nema više ni kretanja izvan općine prebivališta. Uveden je i policijski sat, od 21 do 06, radimo od kuće. Situacija je slična kao u prvom valu, rekla je <strong>Špela Novak</strong> s Radija Slovenija u HRT-ovoj emisiji 'U mreži prvog'</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stožer objavio nove strože mjere</strong></p><p>- I kod nas se čeka nekoliko dana na testiranje, moje kolega je u petak dobio simptome, tek u srijedu ima termin za testiranje - dodala je slovenska novinarka Špela Novak.</p><p>- Izgleda da ima dosta cjepiva protiv gripe, samo je problem termin, mora se čekati - rekla je Novak.</p><h2>Lockdown</h2><p>U Sloveniji je jučer potvrđeno 1675 novih slučajeva koronavirusa i petero umrlih od posljedica Covida-19, objavilo je u nedjelju ministarstvo zdravstva, čime se nastavlja vrlo kritično razdoblje epidemije zbog kojeg je u zemlji uveden lockdown od najmanje tjedan dana.</p><p>Broj dnevnih zaraza manji je od rekordnih 1961 u subotu, ali je postotak potvrđenih slučajeva u testiranoj populaciji najviši, gotovo 30 posto.</p><p>Ministar zdravstva <strong>Tomaž Gantar</strong> donio je uredbu kojom se za 14 dana obustavljaju sve zdravstvene usluge koje nisu hitne kako bi se prioritet dao oboljelima od Covida-19.</p><p>Najavio je da će se ubuduće u rad u bolnicama moći uključiti i privatni zdravstveni sektor s koncesijom, liječnici pripravnici i specijalizanti.</p><p>"Lockdownom" koji je proglasila vlada zatvorene su trgovine, osim onih koji nude hranu i osnovne potrepštine, ugostiteljski objekti, frizerski i kozmetički saloni, teretane, bazeni, kina, kulturne ustanove, autopraonice.</p><p>I dalje je na snazi zabrana napuštanja stalnog boravišta, nastava u školama i fakultetima odvija se na daljinu, a od danas neće raditi ni vrtići.</p><h2>Drugi val epidemije</h2><p>Slovenija je još početkom prošlog tjedna proglasila epidemiju u drugom valu epidemije koronavirusa, što među ostalim uključuje i zabranu kretanja od 21 sat do 6 ujutro. To neki pravnici osporavaju i dovode u pitanje njenu zakonitost, pa je ustavnom sudu upućena inicijativa da se ispita njena ustavnost.</p><p>Glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19 <strong>Jelko Kacin</strong>, pozvao je na Twitter profilu građane da ostanu doma te poslodavce zamolio da organiziraju rad od doma.</p>