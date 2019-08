Slovenska obitelj lovi migrante: 'Svi znamo borilačke vještine..'

I mi imamo svoje životinje, a napokon imamo i svoju državu, koju treba braniti. Mladi nam odlaze u inozemstvo, migranti dolaze, nestat ćemo kao narod, dodaje ova obitelj koja živi kilometar od granice s Hrvatskom.

Ova je osmeročlana obitelj jedna od malih “seoskih straža”, kako se nazivaju, i koje se organiziraju po cijeloj Sloveniji. Sami prate migrante jer policija, uvjereni su, ne radi dobro svoj posao.

Blaž (47) i njegova supruga Nataša (37) svaki dan prijeđu 15 kilometara od svog sela kroz šumu. Prate tragove vozila u kojima se migrante iz Hrvatske ilegalno prebacuje u Sloveniju. Kad ih otkriju, prijave to policiji. Sa sobom vode i djecu, šestero njih u dobi od 10 do 22 godine. Zatekli smo ih u jednoj takvoj “ophodnji”, s njima je ovaj put bio samo sin Luka (15).



- Svi treniramo borilačke vještine. Ničeg se ne bojimo. Da se bojimo, ne bi radili ovo. Ali moramo, to je naša dužnost - kažu Blaž i Nataša. On je umirovljeni vojni specijalac, a Nataša je također u prijevremenoj mirovini. Na njihovoj kući u Radovici stoji znak potencijalnim lopovima, koji kaže kako su ukućani naoružani, a da u kući nema ništa vrijedno umiranja.



Smetaju im migranti, jer su prijetnja slovenskom narodu, ali i hrvatskom, no nitko ne čini dovoljno da zaustavi migracije, kažu Zidarevi.



- Zato smo uzeli stvar u svoje ruke. Svi drugi se boje, pogotovo sad kad je slovenska vlada rekla da zabranjuje seoske straže i naše ophodnje. Mi nećemo odustati - dodaje Nataša. Obitelj šumom hoda danju, “naoružani” su samo svojim glasovima pa migrantima viču “Ovo je Slovenija!”. Kad padne mrak, međutim, u šumu se vraća Blaž sam, i pred migrante baca pirotehnička sredstva.

- Tako ih prestrašim, razbježe se. Bili smo jako velikodušni prema izbjeglicama od 1991-1995., i mi Slovenci i vi u Hrvatskoj. Ali ovo je neka skroz druga priča - odgovara na pitanje ne misli li da su i migranti samo ljudi u potrazi za boljim životom. Zna li da među njima ima žena i djece, koje pirotehnika može ozlijediti, pitamo ga. U mraku, odgovara nam, ne vidi tko je u tim grupama.

Nataša dodaje da nikad nisu vidjeli ni jednu ženu ili dijete, samo mladiće, muškarce u najboljim godinama. Na pitanje suosjeća li, kao žena, sa ženama i djecom u bijegu prema sretnijem životu, odgovara kako suosjeća s onima koje muževi i očevi ostavljaju u njihovim domovinama. Svoje šestero djece, kažu Zidarevi, ne opterećuju s tim zašto su u šumi svaki dan, ali “sve su im objasnili”.

Ovo je Slovenija, dodaju, a migranti imaju neke svoje, druge države. Nevladine udruge daju migrantima upute za put, kažu Zidarevi. Sad kad su Slovenci napokon dosanjali svoju državu, zar je trebaju pustiti migrantima, pita se Blaž, uvjeren kako ćemo svi u Europi postati robovi migranata koji dolaze. Slovenci su već manjina, kaže, jer ih u državi ima milijun, a milijun su već “stranci”.

- Vrijeme će pokazati zašto se ja angažiram. Sve će biti u najboljem redu. Tjeram djecu na militarnoj bazi, žena kaže da sam malo pregrub, ali ja mislim da nisam, priča Blaž. Nataša dodaje kako jedini u selu čine “seosku stražu”, drugi se boje.-Treba nam seoska straža, i ja je podržavam! - kaže Jožef Prus (64) iz susjedne Krmačine. Njemu je, priča, prije mjesec dana 13 Alžiraca ukralo kombi iz dvorišta. Policija ih je ulovila. Ako opet dođu, ovaj je put spreman, kaže.- Mi smo jako vrijedni ljudi, a za što radimo, da bi nam netko drugi to ukrao?!, dodaje. Ima u Radovici i ljudi koji ne misle da su potrebne seoske straže. Oni ne izlaze pred kamere. Seoske straže, barem ove u Radovici, nemaju veze sa Štajerskom stražom, paravojnom organizacijom koje se plaši slovenska vlada. Riječ je o “jedinici” osnovanoj prošle godine, čiji je vođa, u veljači ove godine osuđen zbog poticanja na nasilnu promjenu ustava. U zatvoru je bio od rujna prošle, do ožujka ove godine, nakon čega je, po svemu sudeći, opet okupio svoju “vojsku”. Neki članovi seoskih straža po Sloveniji deklariraju se kao pripadnici Štajerske straže, koja redovito održava vježbe.