Slučaj Fimi Medija, zbog kojeg je Ćaća bježao iz Hrvatske, još nema kraja. Traje već 10 godina

Ivo Sanader je na Dan borbe protiv korupcije 9. prosinca 2010., nekoliko sati prije nego što mu je ukinut zastupnički imunitet, otišao iz vile u Kozarčevoj. Sad smo u 2020. I čekamo nepravomoćnu presudu

<p>Bivša računovotkinja u HDZ-u <strong>Branka Pavošević</strong> danas bi se na Županijskom sudu u Zagrebu trebala očitovati o izmijenjenoj optužnici u Fimi mediji. Onda bi trebale krenuti završne riječi stranaka i, ako ne bude iznenađenja zbog korone i bolesti optuženika, slijedi nepravomoćna presuda - 10 godina od početka izbijanja najveće političke korupcijske afere.</p><h2>Pogledajte video: Sanader je dolazio i na štakama</h2><h2>Sanader u Remetincu 2010.</h2><p>Da Uskok istražuje kako su se rijeke novca slijevale u HDZ i za što se sve taj novac trošio saznalo se u ljeto 2010.</p><p>Ivo Sanader je na Dan borbe protiv korupcije 9. prosinca 2010., nekoliko sati prije nego što mu je ukinut zastupnički imunitet, otišao iz vile u Kozarčevoj.</p><p>Brzo je izdana tjeralica i već sutradan je završio u austrijskom zatvoru, u kojem je boravio do srpnja 2011., nakon čega je smješten u Remetinec.</p><p>Krajem godine uslijedila je i optužnica kojom Uskok bivšeg premijera i bivšeg predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera, bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića, bivšega glasnogovornika Ratka Mačeka, bivšu šeficu računovodstva Branku Pavošević, HDZ i agenciju Fimi media terete da su za crne fondove HDZ-a iz državnih i javnih tvrtki izvukli oko 70 milijuna kuna.</p><h2>Suđenje počelo 2012.</h2><p>Suđenje je počelo 2012. i tad su Mladen Barišić, Nevenka Jurak i Branka Pavošević priznali krivnju za sve što ih se teretilo. Javnost je saznala kako su pjevači plaćani da ne pjevaju, kako su u središnjici HDZ-a stizale torbe s milijunima, kako se novac trošio. Dio je završio i kod Sanadera. Barišić tvrdi da mu je predao dva milijuna eura.</p><p>Ispričao je i to da je za Sanadera “prikupljenim novcem” nabavio blindirani BMW, kao i da je nakon što se bivši premijer povukao iz politike njegovoj nasljednici predao dva milijuna kuna i 300.000 eura, koje je novo stranačko čelništvo kasnije odnijelo u Uskok.</p><p>“Sanader je tad rekao: Jadranka, izbori se dobivaju s dvije trećine sredstava ispod stola, a s jednom trećinom na stolu”, svjedočio je Barišić.</p><p>Prvostupanjskom presudom sutkinje Ivane Čalić iz ožujka 2014., Ivo Sanader bio je nepravomoćno osuđen na devet godina zatvora, Mladen Barišić dobio je tri godine, Branka Pavošević godinu i pol, Nevenka Jurak dvije godine zatvora, a Ratko Maček na godinu dana uvjetno uz rok kušnje od četiri godine. Hrvatska demokratska zajednica kažnjena je s pet milijuna kuna i oduzimanjem imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u iznosu od 24,2 milijuna kuna.</p><p>Presudom je određeno i da Sanader uz zatvorsku kaznu mora vratiti i ukupno 15,27 milijuna kuna.</p><p>Presudu je ukinuo Vrhovni sud u listopadu 2015., a novo suđenje počelo je u lipnju 2016. Ovaj put Jurak, Barišić i Pavošević promijenili su taktiku i rekli kako se ne osjećaju krivima. Kako je</p><p>Sanaderu i njegovoj obitelji blokirana imovina u iznosu od više desetaka milijuna kuna i kako mu, ako bude proglašen krivim, prijeti oduzimanje 15,27 milijuna kuna, bivši premijer je najveći dio obrane posvetio objašnjavanju kako je desetljećima zarađivao na svim područjima.</p><p>- Igor Zidić, vodeći povjesničar umjetnosti u Hrvatskoj, moju zbirku umjetnina je 2011. procijenio na 9,628 milijuna kuna. No on nije vodio računa da sam ja te slike skupljao 40 godina, da sam mnoge dobio na poklon, da sam neke po puno nižim cijenama od prodajnih kupovao direktno od umjetnika u njihovim ateljeima... Znači, od 23 milijuna nesrazmjera imovine oduzmite 7,6 milijuna kuna, a prema procjeni koju je vještak napravio, prema mojoj obrani, do 1992. sam zaradio još 15,780 milijuna kuna. I to je to, nema nikakvog nesrazmjera - branio se Sanader.</p><h2>'Ja i HDZ smo nedužni'</h2><p>Dodao je kako ga duboko pogađa nepravda oko vještačenja njegove imovine i zamolio sudsko vijeće da donese oslobađajuću presudu.</p><p>- Ja i HDZ smo potpuno nedužni u ovom slučaju. Smatram da je ona zaslužila drugačiji tretman, a ne da se već 10 godina sa mnom nalazi na optuženičkoj klupi - istaknuo je Sanader, koji je za nezakonitosti i nepravilnosti kod financiranja unutar HDZ-a teretio bivšega glavnog tajnika stranke Ivana Jarnjaka.</p><p>- Sve što sam radila, radila sam po nalogu glavnih tajnika stranke Branka Vukelića i Ivana Jarnjaka te rizničara Mladena Barišića. Jarnjak mi je sve naređivao, a on nije optužen, nego sam optužena ja koja sam izvršavala njegove naredbe - rekla je, među ostalim, bivša blagajnica HDZ-a Branka Pavošević.</p><p>Barišić pak tereti Sanadera:</p><p>“Sve što sam radio, radio sam po nalogu predsjednika stranke. Sve odluke financijske prirode donosio je isključivo i jedino Sanader”.</p><p>U desetak godina, koliko je, s prekidima, u zatvorima, Sanader je operirao karcinom prostate, koljeno, kralježnicu...</p><p>Vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak preminula je, a tvrtka je izbrisana iz sudskog registra.</p><p>Bolesni su i Barišić i Pavošević.</p><h2>10 godina sapunice</h2>