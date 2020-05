Slučaj Pauk: Uhitili su i drugog mladića zbog sumnje u iznudu

Šibenska policija je po dovršetku istrage u slučaju novca nestalog iz doma šibensko-kninskog župana Gorana Pauka, zbog iznudu na štetu maloljetnika i njegove 39-godišnje majke, osumnjičila 19-godišnjaka i 28-godišnjaka, koje je kazneno prijavila.

Pauku je iz kućnog sefa nestala poveća svota novca, negdje oko 200 tisuća kuna, a sef je ispraznio mlađi član Paukove obitelji koji je u ponedjeljak u pratnji roditelja šibenskim kriminalistima prijavio kako je bio metom iznude pod prijetnjama dvojice starijih sugrađana.

Nasilni dvojac mu je prijetio da im iz kuće mora ukrasti i predati novac. Prijetili su mu i da će nauditi drugim članovima obitelji. Prestravljen, umjesto da o prijetnjama upozna ostale članove obitelji, u strahu je uzeo novac i dao ga dvojici starijih nasilnika u zamjenu da ga puste na miru i prestanu s prijetnjama.

Za iskusne kriminaliste nije bilo dvojbe da se radi o klasičnoj iznudi. Krenula je istraga.

Još iste večeri, u noći na utorak, pronađen je i uhićen Filip Višnjić (19) iz Šibenika, jedan od dvojice osumnjičenih. Drugi osumnjičeni, čiji su podaci poznati redakciji, još je u bijegu.

Zanimljivo je da je Višnjić istog dana kada su dobili pozamašnu svotu iznuđenog novca kupio motocikl „Honda CBR 600“. Policija mu je pretražila dom i pronašla dokaze o kupnji a motocikl je završio u prostorima šibenske policije kao dokaz u sudskom postupku koji slijedi.

- Tražili su nekakav novac, ali ništa nisu našli. Navodno je moj sin kupio motocikl od ukradenog novca. I to novca koji nije on ukrao. Ako je kriv, u redu, neka odgovara za to što je učinio, ali isto tako želim da se onda kaže tko je glavni krivac. Zašto policija šuti o tome, koga se štiti? To traje već danima, a nitko ništa ne piše! Neka kažu tko je ukrao novac i kome, i tko ga je dijelio po gradu - rekao je otac uhićenoga za portal Šibenik IN.

Glasnogovornica šibensko-kninske Policijske uprave Marica Kosor ranije danas je potvrdila da je u Sesvetama u utorak uhićen 28-godišnjak koji se povezuje s kaznenim djelom iznude u slučaju nestanka novca iz kuće župana Pauka.

Policija nije otkrila detalje istrage o nestanku novca iz kuće i iznude člana županove obitelji. Mediji neslužbeno navode kako je žrtva iznude županov maloljetni posinak i njegova 39-godišnja majka.

- Osumnjičeni 19 i 28-godišnjak su koristili saznanja da oštećeno dijete ima pristup novcu u većim količinama. S tim ciljem sebi su htjeli pribaviti protupravnu imovinsku korist, tijekom mjeseca svibnja u Šibeniku. Koristeći dob oštećenog djeteta, uz ozbiljnu prijetnju da će napasti na dijete i majku zatražili su da im preda novac iz kućnog budžeta, što je isti učinio 18. svibnja između 1.30 i dva sata ujutro u Šibeniku, kada im je predao veći, točno neutvrđeni iznos novca - priopćila je danas PU šibensko-kninska.

Istragom je utvrđeno, navodi policija, i da je osumnjičeni 19-godišnjak, 18. svibnja nakon što je maloljetnik iz straha osumnjičenima predalo novac, za iznos od 20.000 kuna kupio motor, koji je tijekom kriminalističkog istraživanja pronađen i osumnjičeniku oduzet.

Osumnjičeni 19-godišnjak i 28-godišnjak uz kaznenu prijavu su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

