Slučaj Trump: Senat odbacio pozivanje svjedoka na sudu

Američki Senat u petak je glasovao protiv pozivanja svjedoka i iznošenja novih dokaza u postupku opoziva predsjednika Donalda Trumpa, čineći oslobađajuću presudu gotovo sigurnom.

Glasovanjem 51-49, Senat u kojem većinu drže republikanci, zaustavio je demokrate u pokušaju dovođenja svjedoka, poput bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona, za kojeg se vjeruje da ima saznanje iz prve ruke o Trumpovim pokušajima prisiljavanja Ukrajine da istraži Trumpova političkog rivala, bivšeg potpredsjednika Joea Bidena.

Zastupnički dom u kojem većinu drže demokrati već je ranije, u prosincu, osudio Trumpa za zloupotrebu moći i opstrukciju rada Kongresa u prosincu.

Trump je tek treći predsjednik Sjedinjenih Država kojemu se sudi za opoziv. On niječe da je učinio išta loše te optužuje demokrate za „pokušaj puča“.

Senat je odobrio raspored za preostalo suđenje koje će teći po stranačkoj liniji. Završne riječi bit će izrečene u ponedjeljak u 11 ujutro po GMT-u, a četvero demokratskih kandidata koji se natječu za predsjedničko mjesto lidera svojih stranaka imat će vremena doći u američku saveznu državu Iowu koja će prva održati demokratske predizbore.

Nakon sati provedenih u pregovorima iza kulisa, glasovanje o opozivu najavljeno je za srijedu, 4 sati po GMT-u, i očekuje se da će Trump preživjeti glasovanje zahvaljujući vjernosti članova republikanske stranke u gornjem domu Kongresa.

Senat će gotovo sigurno Trumpa osloboditi optužbi, s obzirom na to da su dvije trećine Senata potrebne da se predsjednik opozove, a dosad nitko od 53 republikanca nije nagovijestio da će glasati za osudu.

Trump se želi natjecati za novi predsjednički mandat 3. studenoga, a Joe Biden ima najviše izgleda da stekne nominaciju demokrata i postane glavni protukandidat Trumpu.

Na pozivanju svjedoka u petak, samo dvoje republikanaca, Mitt Romney i Susan Collins, raskrstilo je s uvjerenjima svoje stranke i glasovalo u korist demokrata. Od početka suđenja, demokrati su pokušali uvjeriti barem četvero republikanaca da im se pridruže, kako bi dobili većinu i glasovali u korist dovođenja novih svjedoka i iznošenja novih dokaza u suđenju.

"Nema svjedoka, nema dokumenata i to u postupku opoziva, pa to je perfidno. To je velika tragedija", rekao je novinarima Chuck Schumer, senator iz redova demokrata.

„Amerika će pamtiti ovaj dan, nažalost, kao dan kad Senat nije ispunio svoje obaveze, kad je odbacio istinu te nastavio sa sramotnim suđenjem“, rekao je „Oslobađajuća presuda neće imati vrijednost. Amerikanci će znati da ovo suđenje nije pravo suđenje“, dodao je.