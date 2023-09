Slučaj ustaške zastave u Rijeci: Dvojicu brzinski osudili, otkrili smo što je s trećim okrivljenim

Nisam znao da je zabranjena, zastavu sam kupio na internetu. Nije to bila sabotaža, krenuli smo na utakmicu nakon posla. Zaštitara smo pitali trebamo li pokazati zastavu do kraja, ušli smo bez ulaznice, tvrdio je Dino Sušec u razgovoru za Danas.hr o incidentu na Rujevici kad je, zajedno s pajdašima, razvio ustašku zastavu na utakmici Hrvatske i Latvije. Zbog tog nam prijeti drastična kazna.

Kako smo ranije pisali, Dino Sušec sin je lokalnog HDZ-ovca, u ožujku ove godine zajedno s još dva muškarca razbijao je inventar kafića, a napali su i policajce. Jednog su gušili, a policajac je tada pucao u zrak. Među uhićenima je, kako smo doznali, bio i Dinov otac, HDZ-ovac. Dino je kao drugookrivljeni dobio 20 dana zatvora, u vrijeme uhićenja uračunava mu se i vrijeme od 8. do 9. rujna. Prvookrivljeni Dean Copan na riječkom je Općinskom sudu dobio 1300 eura kazne.

Sad smo doznali i što je s trećim, Patrikom Blažinom koji je bio s njima u automobilu i na stadionu u vrijeme incidenta. Policija je u prvim izvještajima objavila kako su izgrednici uhićeni. Potom je objavljeno kako su dvojica osuđena i dobila su kazne, a za Patrika Blažina je objavljeno kako se nad njim nastavlja kriminalističko istraživanje.

Saznajemo kako će glavna rasprava za njega biti tek 26. listopada 2023. godine kad će biti poznato i za što ga terete.

Zastavu će uništiti

Kako je ranije objavljeno na suđenju dvojici okrivljenika, utvrđeno je kako je 8. rujna 2023. u 21,30 sati, na stadionu Rujevica u Rijeci, gdje se odigravala utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo između reprezentacija Hrvatske i Latvije, na dijelu istočne tribine, drugookrivljenik Sušec u više navrata rastegnuo zastavu veličine 140x65 centimetara. Zastavu koja u svom središnjem dijelu ima grb s početnim bijelim poljem, bez krune, dok se na crvenom vodoravnom polju nalazi ušiveno veliko slovo "U" omeđeno pleterom, što predstavlja zastavu Nezavisne Države Hrvatske, rukom je pomogao rastegnuti i pri tome pridržavao prvookrivljenik Copan. Zastavu su s područja Varaždina u Rijeku donijeli osobnim automobilom.

Podsjetimo, okrivljenicima su izrečene i zaštitne mjere: zabrana prisustvovanja svim sportskim natjecanjima na kojima sudjeluje hrvatska nogometna reprezentacija na području Republike Hrvatske s obvezom javljanja u policijsku postaju, u trajanju od dvije godine, zabrana odlaska na nogometne utakmice u inozemstvo na kojima sudjeluje hrvatska nogometna reprezentacija, s obvezom javljanja u policijsku postaju i obvezom predavanja putne isprave u trajanju od dvije godine. Također, okrivljenici su dužni najkasnije dva sata prije početka sportskog natjecanja na kojima sudjeluje hrvatska reprezentacija na području Republike Hrvatske pristupiti u nadležnu policijsku postaju prema mjestu prebivališta, a ako su odsutni iz mjesta prebivališta i nalaze se u Republici Hrvatskoj, u najbližu policijsku postaju javiti se dežurnom policijskom službeniku, te ga izvijestiti o adresi na kojoj će se nalaziti za vrijeme natjecanja, kao i za vrijeme do isteka dva sata nakon završetka tog natjecanja. Ako su u tome onemogućeni zbog zdravstvenog stanja ili profesionalnih obveza koje ne trpe odgodu, dužni su javiti se telefonom u policijsku postaju prema mjestu prebivališta i izvijestiti o adresi na kojoj se nalaze. U vrijeme održavanja nogometne utakmice u inozemstvu na kojima sudjeluje hrvatska nogometna reprezentacija, okrivljenici su dužni najkasnije pola sata prije početka takvog natjecanja pristupiti u policijsku postaju prema mjestu prebivališta, a ako su odsutni iz mjesta prebivališta i nalaze se u Republici Hrvatskoj, u najbližu policijsku postaju i javiti se dežurnom policijskom službeniku, te ga izvijestiti o adresi na kojoj će se nalaziti za vrijeme trajanja nogometne utakmice, kao i za vrijeme do isteka dva sata nakon završetka utakmice, te sedam dana prije održavanja sportskog natjecanja predati putnu ispravu policijskoj postaji prema mjestu prebivališta. Ako se ne budu držali zaštitnih mjera, zakonom je zapriječena novčana kazna u iznosu od 660 do 3310 eura ili kazna zatvora u trajanju najmanje 30 dana.

Sud je naveo i kako je oduzet predmet prekršaja: "Zastava dimenzija 140x65 centimetara, pobliže navedena u potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta prekršaja MUP, PU Primorsko-goranske, I policijske postaje Rijeka, koja se po pravomoćnosti ove presude ima uništiti", kazali su.