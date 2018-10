Slučajno ga ubili lovci, a majka odahnula: 'Nek' trune u paklu'

Majka britanskog biciklista Marca Suttona (34), kojeg je zabunom ustrijelio lovac misleći da je životinja, nije baš ožalošćena gubitkom sina. Mark Sutton poginuo je u subotu u Francuskoj, u blizini Les Gets ski resorta, piše Daily Mail.

- Nadam se da će trunuti u paklu. Jedino mi je žao što je tako brzo umro - izjavila je njegova majka.

Sutton se preselio u Francusku prije šest godina i s partnerom je vodio restoran.

British mountain biker who was ‘shot dead by hunter’ in French Alps has been named locally as Marc Sutton from Caerphilly, south Wales https://t.co/A9m6t3cdTc pic.twitter.com/nAFWVPCrpM — ITV News (@itvnews) October 14, 2018

U nesreći koja se dogodila u blizini resorta u Montriondu 18 lovaca ušlo je u gustu šumu u lov. Kada je 22-godišnji lovac shvatio da je umjesto životinje odstrijelio biciklista, bio je potpuno izvan sebe. Prema izvoru britanskog Suna, lovci nisu imali dozvolu lokalnih vlasti za lov na tom području. Nakon istrage, lovca očekuje podizanje optužnice za ubojstvo i suđenje.

Reakcije bliskih osoba

Mnogo njegovih poznanika i prijatelja na društvenim mrežama izrazilo žaljenje zbog njegove smrti. Njegova prijateljica Alice Gregr je u ime svih njegovih prijatelja napisala zajedničku izjavu u kojoj piše:

Naš prijatelj Marc nedostajat će nam više nego što to možemo izraziti riječima. Bio je tvrdoglav, marljiv, velikodušan i nevjerojatno ljubazan koji je živio život punim plućima i provodio mnogo vremena u planinama. Najsretniji je bio na svojem snowboardu ili biciklu i poznavao je te staze kao vlastiti dlan. Pokušavamo naći mir u činjenici da je umro radeći ono što je najviše volio.

No, Marcova majka i sestra nemaju lijepe riječi za njega. Nazvale su ga 'čudovištem' i 'silovateljem' i rekle da im je drago što je mrtav.

Brit cyclist shot dead by French hunter Mark Sutton, 34, was monster who repeatedly raped his sister say his family https://t.co/uQdDPkpF7x pic.twitter.com/MIPBMoMOJI — The Amed Post (@theamedpost) October 16, 2018

Njegova sestra Katie Toghill (32) kaže da je lovac učinio uslugu njezinoj obitelji. Za Sun je ispričala da ju je njezin brat Marc počeo tući i silovati kada joj je bilo osam godina.

- Prijetio mi je da će me ubiti ako nekome kažem, da će me svi mrziti i da mi nitko neće vjerovati. Znala da je to pogrešno, znala sam da mi ne smije to raditi. Nisam znala da je to silovanje, ali znala sam da nije normalno ponašanje brata i sestre. Kasnije sam bila u šoku - izjavila je.

'Napao me i silovao sto puta'

Njihova majka nije imala pojma da njezin sin zlostavlja njezinu kćer i svoju sestru, ali zna da je Marc bio problematičan od malena.

- Tri četiri dana nakon početka škole, rekli su mi da ga odvedem i da ga nikad više ne dovedem. Jedno dijete pokušao je ubosti nožem. S 11 godina uhićen je zbog prijetnji nožem drugom djetetu. Katie je bila ustrašeno nježno biće, a sada znam i zašto - kazala je. Kada je razotkriveno što je radio vlastitoj sestri, Marc je pobjegao na Ibizu.

Na Facebooku je napisala: 'Razočarana sam što jedino zbog toga što si umro na mjestu. Za šokirane ljude koji će ovo pročitati, ja nisam nekakav zli trol. Ja sam žena koja ga je rodila.'

- Taj muškarac je bio čudovište. Metak je bio namijenjen za životinju. Lovac je dobro naciljao. Ne možeš pobjeći od karme - dodala je.

Treća žena za britanski Sun je izjavila da ju je Sutton napao i silovao oko 100 puta. Njezino ime zbog pravnih razloga nije objavljeno, no i nju su razveselile vijesti o njegovoj smrti.

- Kad sam čula da je ubijen, osjetila sam takvo olakšanje. Kao da mi je s leđa pao veliki teret. Sada kada je mrtav ne može više ozlijediti ni nas niti nikoga drugoga.

- Zaslužio je da ga se ubije kao životinju - bio je najgora životinja koja postoji. Nadam se da će se ubojica izvući jer je svima nama učinio uslugu. To je karma ii znala sam da karma jednog dana odraditi svoje - kazala je.

I njoj je žao što se nije malo duže mučio.