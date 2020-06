'Slutila sam koronu već krajem 2019. Tad smo imali jako puno čudnih slučajeva u ambulanti'

Krajem prosinca imali smo pacijente s neobičnom kliničkom slikom, pa i kod ljudi koji nikad nisu imali problema s disanjem. Bilo je više upala pluća nego inače, kaže doktorica Lazić Vuletić

<p>Satelitske snimke parkirališta bolnica u kineskom <strong>Wuhanu</strong> iz kolovoza 2019. pokazuju i do 90 posto veći protok pacijenata nego što je bio u isto vrijeme 2018., otkrilo je istraživanje Harvard Medical Schoola.</p><p>Njihovi su “detektivi” zaključili da se korona virus u Kini počeo širiti mnogo ranije od prosinca, kad su ga Kinezi službeno počeli bilježiti. Dokaz im je i ogroman broj “izguglanih” simptoma virusa na kineskoj tražilici Baidu tijekom jeseni.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić najavljuje drugi val korona virusa</strong></p><p>Osam tisuća kilometara od Wuhana, u Domu zdravlja Centar u Martićevoj ulici u Zagrebu, nešto je neobično u prosincu sumnjala i liječnica <strong>Ljubica Lazić Vuletić</strong>, spec. obiteljske medicine, u nekoliko navrata dosad proglašena najdoktorom Hrvatske. Za čudnu bolest u Kini je već bila čula tad, i neobični simptomi kod nekih pacijenata bili su joj veoma sumnjivi.</p><p>- Već krajem prosinca, a pogotovo u siječnju i veljači, imali smo pacijente s neobičnom kliničkom slikom, koja nam tad nije bila potpuno jasna - bolest se manifestirala visokom temperaturom i izrazito otežanim disanjem, pa i kod ljudi koji nikad nisu imali problema s disanjem. Bilo je više upala pluća nego inače, i ti su se respiratorni efekti više komplicirali, sve je bilo neobično - kaže liječnica, danas uvjerena da je bila riječ zapravo o Covid-19.</p><p>Neobični su se simptomi, dodaje, pojavljivali uglavnom kod ljudi u dobi od 40 do 50 godina, ali je bilo i nekoliko slučajeva kod djece. Otežano disanje moguće je i u gripi, kaže, ali je vrlo neobično bilo to što je dio ljudi s tim simptomima bio cijepljen protiv gripe.</p><p>- U mojoj su ambulanti bila tri teža slučaja, preporuka je bila da ih se hospitalizira, no ljudi su to odbili. Njihovo je liječenje na kraju trajalo tri, čak četiri tjedna, što je bilo neobično. Pratili smo što se događa u Kini, no nismo očekivali da će virus doći do nas - zaključuje dr. Lazić Vuletić, uz napomenu kako će serološka testiranja opće populacije pokazati koliko je ljudi preboljelo Covid-19 a da to nije niti znalo. </p><p>Istraživanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zasad se pokazuje da je u doticaju s korona virusom bilo oko 80.000 Hrvata.</p><p>- Naša je Covid ambulanta radila danonoćno, sami smo međusobno dogovarali dežurstva i dežurali su svi - mlađi i stariji, duh povezanosti bio je vrlo velik i svi smo bili jednaki - kaže liječnica iz Martićeve. </p><p>Dom zdravlja Centar dobio je medalju Grada Zagreba za izuzetan uspjeh i rezultate u radu te za izniman doprinos u sprečavanju i suzbijanju širenja epidemije. </p><p>Doktorica Lazić Vuletić dio je tima predanih liječnika i medicinskog osoblja koji su u vrijeme epidemije na poslu znali provesti i cijeli dan, cijele noći.</p><p>- Normalno je bilo odraditi dežurstvo u Covid ambulanti i nastaviti redovno onda dežurati u ordinaciji, i obrnuto. </p><p>No najvažnije je da smo Covid ambulantu uspjeli oformiti i opremiti doslovno u jednom vikendu, veoma smo ponosni na to - kaže liječnica.</p><p>- Nagrada Grada Zagreba pohvala je za zajedničke napore i rad svih djelatnika iz različitih službi Doma zdravlja, kako medicinskih tako i onih koji su se brinuli da se održi čistoća, osigura i dostavi zaštitna oprema na sve 64 lokacije Doma zdravlja - kaže doc. dr. sc.<strong> Antonija Balenović</strong>, ravnateljica doma.</p>