Smijenili šefa stožera u Pitomači zbog mjera: Na svadbi bio bez maske i distance i još se hvalio

To je prva smjena načelnika jednog stožera jer se u doba korone ponašao ‘nepropisno i neodgovorno‘, a fotografije s vjenčanja su brzo proširile društvenim mrežama

<p>Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Pitomača Ivan Erhatić prvi je šef jednog stožera u Hrvatskoj koji je smijenjen i to zbog nepoštivanja mjera kriznog stožera.</p><p>Erhatić se naima prošle subote se na svome Facebook profilu pohvalio sudjelovanjem na jednome vjenčanju i objavio 27 fotografija razdraganih ljudi u gomili – bez maski i distance, javlja portal <a href="https://www.portalnovosti.com/smijenjen-prvi-nacelnik-kriznog-stozera-jer-se-rugao-s-maskama-i-distancom" target="_blank">Novosti</a>. Samo pet dana ranije Nacionalni stožer Civilne zaštite objavio je odluku kojom je uvedeno obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima i ograničena društvena okupljanja na kojima se očekuje više od 50 ljudi.</p><p>Fotografije su istog popodneva objavljene na lokalnom portalu i odmah su se proširile društvenim mrežama što je izazvalo opravdano negodovanje i lavinu negativnih komentara ogorčenih građana. Lokalni načelnik se narugao odlukama Nacionalnog stožera, omalovažio njihove apele i upozorenja. To nije moglo proći nezapaženo pa je zatražena njegova smjena što je dan kasnije i učinjeno. To je prva smjena načelnika jednog stožera jer se u doba korone ponašao ‘nepropisno i neodgovorno‘.</p><p>Pitomača je jedna od općina u Virovitičko-podravsko županiji s najvećim brojem zaraženih korona virusom. Koliko ih točno ima, nismo uspjeli doznati jer županijski Stožer, jedini u Hrvatskoj, objavljuje samo zbirne podatke pa podatak nisu željeli otkriti javnosti čak ni u ovom slučaju. Građani Pitomače smatraju da je za takvo stanje kriv smijenjeni načelnik jer nije adekvatno kontrolirao poštivanje mjera.</p><p>Ivan Erhatić je iz Dinjevca pokraj Pitomače, jedan od osnivača temeljnog ogranka HDZ-a u tom selu te provjereni i odani kadar Josipa Đakića, pišu <a href="https://www.portalnovosti.com/smijenjen-prvi-nacelnik-kriznog-stozera-jer-se-rugao-s-maskama-i-distancom" target="_blank">Novosti</a>. Dinjavac od milja naziva blindiranom utvrdom HDZ-a jer je ova stranka tamo već 30 godina na vlasti. </p><p>U lokalnoj javnosti je poznat po urnebesnim izjavama i nepismenim objavama na društvenim mrežama. Uoči zadnjih lokalnih izbora je poručio: ‘Svima onima koji se sada u naše mjesto šuljaju na mala vrata poručujem da u Dinjevcu nema mjesta za stanovanje za crvene, neka si to izbiju iz glave‘. Nakon izbora je objavio: ‘Dinjevac je ostao još plaviji, i neka ga ovi crveni i svi šareni koje okuplja obilaze u širokom luku’.</p>