Smiljana Srnec ranije se vratila na izdržavanje kazne u Požegi: 'U zatvoru je već tjedan dana'

Smiljana Srnec nije čekala 12. prosinca, kad joj istječe prekid izdržavanja kazne, da bi se javila u Kaznionicu u Požegi nego je to učinila ranije, doznajemo od izvora bliskih zatvorskom sustavu. Kako neslužbeno doznajemo, Smiljana, koja izdržava 15 godina zatvora zbog ubojstva sestre, već se u ponedjeljak, 4. prosinca, javila natrag u zatvor, o čemu je kaznionica 7. prosinca obavijestila Županijski sud u Slavonskom Brodu.

Podsjetimo, Smiljani Srnec Županijski sud u Slavonskom Brodu odobrio je prekid izdržavanja kazne u trajanju od tri mjeseca kako bi obavila operaciju kralježnice, s kojom ima problema još od 1996. godine. Iz Kaznionice u Požegi izašla je 12. rujna, a na Rebru je imala zakazanu operaciju za 18. rujna. Na izdržavanje kazne trebala se vratiti 12. prosinca ove godine, a prije isteka roka, kako smo ekskluzivno doznali, zatražila je produljenje, no sud je to odbio.

Kako bi joj sud uopće odobrio prekid, Smiljani je trebala preporuka specijalista neurokirurga, kao i liječničko mišljenje Uprave za zatvorski sustav da liječenje nije moguće obaviti unutar zatvorskog sustava. Malo manje od tri mjeseca, koliko je provela na slobodi, ne uračunavaju joj u izvršenje kazne. Da bi joj sud odobrio prekid, morali su se složiti svi ukućani, a većinu vremena trebala je boraviti u obiteljskom domu ili bolnici. Također, imala je obvezu jedanput tjedno javiti se u probacijski ured u Varaždinu te se jedanput tjedno javiti u Policijsku postaju u Čakovcu.

Smiljanu Srnec uhitili su ubrzo nakon otkrića tijela njezine sestre Jasmine Dominić u škrinji u obiteljskoj kući u Palovcu 16. veljače 2019. godine. Poslije je utvrđeno da je Jasmina ubijena još 2000. godine te da je tijelo u škrinji bilo skriveno 19 godina. Sumnja je vrlo brzo nakon pronalaska tijela pala na Smiljanu, pa su joj odredili istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, u kojem je boravila sve do upućivanja na izdržavanje kazne. Sve to vrijeme provedeno iza rešetaka uračunavaju joj u kaznu, tako da je Srnec do 12. rujna, kad je izašla na prekid, već izdržala više od četiri i pol godine. Uvjetni otpust može zatražiti nakon što izdrži najmanje polovicu kazne, do čega joj je preostalo oko tri godine.

Smiljanu na slobodi susjedi u Palovcu nisu mnogo viđali.

- Čuli smo da muž ide po nju autom te odlaze nekamo. Da vam budemo iskreni, to nas baš i ne zanima. Neka svatko živi sa svojom savješću i sa svojim životom - kazao nam je stariji mještanin.