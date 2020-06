Smiljana Srnec stigla na sud - govore prvi svjedoci obrane

Svjedokinje će govoriti o životu i navikama ubijene Jasmine Dominić tijekom njezina studija u Zagrebu, bile su njene prijateljice s fakulteta, dok je jedna išla s njom u gimnaziju u Varaždinu

<p><strong>Smiljana Srnec</strong> upravo je stigla na sud gdje se nastavlja suđenje za ubojstvo njezine sestre <strong>Jasmine Dominić</strong>. Uskoro počinje ispitivanje svjedoka obrane Smiljane Srnec, a to su <strong>Danijela Herceg</strong>, <strong>Melita Sečan Hrastić</strong> i <strong>Tomislav Pintarić</strong>.</p><p>Sudac<strong> Tomislav Brđanović</strong> odlučio ih je pozvati na varaždinski sud kako bi pokušao saznati nešto više o životu i navikama ubijene Jasmine Dominić tijekom studija u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Suđenje Smiljani Srnec</strong></p><p>Herceg i Sečan Hrastić, koje bi trebale svjedočiti na današnjoj raspravi, Jasminine su prijateljice s Fakulteta političkih znanosti, a jedna od njih s ubijenom je išla i u Gimnaziju u Varaždinu. Ta prijateljica nije željela razgovarati s nama, dok je druga rekla da s Jasminom nije bila bliska, da se nisu družile i da ju je samo viđala na fakultetu, i to svega nekoliko puta.</p><p>Što se tiče Pintarića, on je Palovčanin, poznanik Smiljanina supruga <strong>Ivana Srneca</strong>, ali i svjedoka <strong>Dražena Palfija</strong>, kojega Smiljana optužuje za laganje. Sva trojica su keramičari.</p><p>Njezin branitelj <strong>Krešimir Golubić</strong> želi dokazati da su Smiljana i Srnec prohodali tek krajem 2001. te da nikako nisu mogli s Palfijem putovati u Mađarsku u šoping na Uskrs 2001., kako je svjedočio na sudu. On je rekao da je Smiljana tad imala Jasminine dokumente, koje nije pokazala na granici jer su prošli bez kontrole. No Palfi je dajući iskaz u istrazi rekao da je taj događaj bio 2003.</p><p>Osim saslušanja troje svjedoka, sud će pribaviti i podatke je li, tko i kad kontaktirao društvo Santa Domenica radi odvoza škrinje, a vještacima je naložio da dopune psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje nakon što je Smiljana iznijela svoju obranu.</p>