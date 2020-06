Sud ju je osudio prema starom zakonu iz 1997. godina i prema njemu izrekli maksimalnu zatvorsku kaznu. U nju se ura\u010dunava vrijeme od 16. velja\u010de pro\u0161le godine nadalje.\u00a0

Sud je s izvjesno\u0161\u0107u utvrdio da je Smiljana po\u010dinila kazneno djelo ubojstva i kronolo\u0161ki su se osvrnuli na cijeli doga\u0111aj, po\u010dev\u0161i s 16. velja\u010de, kada je Katarina Domini\u0107 Srnec na\u0161la le\u0161.\u00a0

Fotografije unutra\u0161njosti \u0161krinje poslala je zaru\u010dniku Davidu Baletnu i pitala \u0161to je to unutra. Posumnjala je da se tamo nalazi ne\u0161to \u0161to ne bi trebalo biti. Sljede\u0107eg dana prona\u0161li su le\u0161. Smiljana u tome nije sudjelovala. No, umjesto da zove policiju, Katarina je o tome izvijestila ujnu i rekla da se vidi spolovilo i noga te ju zamolila da pri\u010duva djecu.\u00a0

Kada je ujna o tome obavijestila svog supruga, njemu je pozlilo i pozvali su Hitnu pomo\u0107. \u0160krinju su kasnije odvezli u \u017dupanijsku bolnicu u \u010cakovcu gdje se nastavio o\u010devid. Utvrdili su identitet - bila je to Jasmina Domini\u0107.\u00a0

Dr. Andrina Kopjar i dr. Josip \u0160kavi\u0107 iznijeli mi\u0161ljenje o uzroku smrti i nastanku tih ozljeda. \u017drtva je od prvog udarca najvjerojatnije ostala bez svijesti. Ozljede grupirane na maloj povr\u0161ini, iz \u010dega zaklju\u010duje da su nastale jedna za drugom u malom vremensko periodu istim oru\u017ejem i od strane iste osobe.

Vje\u0161tak je zaklju\u010dio i da je glava \u017ertve bila oslonjena na neku tvrdu povr\u0161inu.\u00a0

Kako je sud naveo, nitko osim Smiljane nije vidio \u017ertvu nakon kolovoza, odnosno rujna 2000. godine. Ubijena je u ku\u0107i u Palovcu u kojoj je \u010ditavo vrijeme boravila Smiljana Srnec.\u00a0

Martin Domini\u0107 je u to vrijeme radio na terenu, a majka Katarina je radila u Njema\u010dkoj i tek povremeno dolazila. Samo je optu\u017eenica govorila da je u kontaktu sa sestrom nakon \u0161to je nestala, poduzimala je radnje kao da Jasmina dolazi ku\u0107i, pri\u010dala o kr\u0161tenju k\u0107eri i da Jasminin de\u010dko ima upalu slijepog crijeva zbog \u010dega ne\u0107e do\u0107i u posjetu. Smiljana je u jednom navratu posudila od susjede i posteljinu za Jasminu.\u00a0

Ujak Drago Sabol rekao je da mu je sestra Katarina rekla da je Jasmina u Francuskoj i da se javlja samo Smiljani. Katarina je vjerovala Smiljani koja joj je to govorila.\u00a0

Kako je naveo sud, Smiljana je jedina imala i vremensku i prostornu mogu\u0107nost za usmr\u0107enje svoje sestre, a \u010dinjenica da je \u017ertva bila opu\u0161tena i da se nije branila tako\u0111er govori da je po\u010dinitelj netko od uku\u0107ana.\u00a0Prema iskazu Borisa Kocijana, Smiljana je i ranije bila nasilna prema \u017ertvi.\u00a0

Prona\u0111en je i otisak njezinog desnog palca, a mogu\u0107e je da je nastao nakon \u0161to se komadi\u0107 roze gume odvojio od rukavice koje je nosila. Jedino je ona imala interes za prikrivanje gdje je \u017ertva, a imala je i \u0161krinju uklju\u010denu u struju \u010ditavo vrijeme u hodniku, na skrivenom mjestu, zatrpanu stvarima. Za potrebe ku\u0107anstva koristili su drugu \u0161krinju. Ujna Nada Sabol svjedo\u010dila je kako se obitelj \u017eeljela rije\u0161iti \u0161krinje zbog visokih ra\u010duna za struju. Drugi svjedoci su rekli kako je dogovoren odvoz s jednim trgova\u010dkim dru\u0161tvom, no to dru\u0161tvo je te navode opovrgnulo.\u00a0

Kako je sud naveo, nema izravnog dokaza koji bi Smiljanu povezao s ubojstvom, no svi ostali iskazi i \u010dinjenice tvore zatvoren krug indicija za taj zaklju\u010daj.\u00a0

- Pri\u010de koje smo \u010duli u postupku tko je kakva osoba, tko je kome lagao...\u00a0Optu\u017eenici se ne sudi zbog dojma o njoj. Optu\u017eenica je ubrojiva, raspravno sposobna.\u00a0Obranu optu\u017eenice sud odbacuje kao nevjerodostojnu, osim \u0161to pori\u010de ne daje nikakvo obja\u0161njenje kako se tijelo na\u0161lo u \u0161krinji. Dosad je osu\u0111ivana zbog la\u017enog prijavljivanja kaznenog djela. U ovom slu\u010daju \u017ertva je mlada osoba, ubijena je u ku\u0107i, nije se branila te je sestra \u017ertva. Olakotne okolnosti \u0161to je majka troje djece. Otegotne okolnosti su na\u010din po\u010dinjenja djela, skrivanje tijela, \u0161to upu\u0107uje na planiranje djela te se mo\u017ee govoriti i o podmuklom na\u010dinu po\u010dinjenja. Nakon po\u010dinjenja nastavlja \u017eivjeti sa \u017ertvom - rekli su na sudu.\u00a0

Smiljani 15 godina za ubojstvo!

Smiljana Srnec rasplakala se nakon što ju je sud nepravomoćno proglasio krivom za ubojstvo svoje sestre Jasmine Dominić. Dobila je 15 godina zatvora

