Smiljanina kći o škrinji ispod stepenica: Čistile smo je skupa

Baka i majka telefonom su se dogovorile da se zamrzivač zamijeni pa smo u petak mama, David i ja počeli prazniti škrinju, svjedočila je Katarina Dominić Srnec na suđenju majci, optuženoj da je s više udaraca u glavu ubila svoju sestru Jasminu Dominić i potom njezino tijelo stavila u škrinju.

Prvo su, kaže svjedokinja, maknuli knjige s police pa izvukli škrinju koju nisu uspjeli otvoriti. Katarina je uzela nož i odrezala dio gume na poklopcu.

Uzeli su neke vrećice sa zamrznutim povrćem, no kako je bilo puno leda, ostavili su da se zamrzivač odmrzava do idućeg dana. Idući dan, u subotu, Katarina je otišla u kupaonicu po kantu u koju će staviti preostalo povrće, a David je ponovno otvorio škrinju.

- Došao je kod mene te rekao da se vide ženske noge i spolovilo. Mama je spavala. Rekla sam odmah to mami, koja se nije osjećala dobro. Nazvala sam očuha i ujnu Nadu Sabol te je pitala mogu li k njoj dovesti sestre - rekla je Katarina.

Njezin zaručnik David je, kad je opisao kako je razrezao vreću i vidio tijelo, zamolio suce da na trenutak izađe na zrak.

- Nisam znao čije je to tijelo - rekao je kad se vratio u sudnicu i dodao kako im je Smiljana pomagala kod čišćenja škrinje.

- Pomagala nam je koliko je mogla jer je imala problema s kralježnicom - rekao je David Balent.

Nakon što su u škrinji pronašli truplo, Smiljani Srnec je pozlilo.

- Bilo joj je loše. Plakala je i vidjelo se da je u šoku. Dali su joj neku injekciju - rekao je David Balent. I djelatnik Hitne potvrdio je da je Smiljana bila vidno potresena.

- Sjedila je za stolom, imala zatvorene oči i tresla se - rekao je svjedok Branko Liber, koji je prije nego što je došao do kuće Smiljane Srnec bio na intervenciji kod njezina brata, kojega je Smiljanina kći nazvala nakon što su u škrinju našli truplo.

- Dobili smo poziv za intervenciju kod gospodina koji je prije mjesec dana imao infarkt. Tog 16. veljače ove godine žalio se na pritisak u prsima i bilo mu je loše. Dali smo mu terapiju. Nakon snimanja EKG-a sve je bilo u redu. Počeli smo razgovarati. Rekao je da je pod stresom i tad smo saznali što se događalo. Rekao je da su mu pronašli nećakinju nakon 19 godina. Mi smo se iznenadili. Rekao je da je pronađena u zamrzivaču u blizini - rekao je svjedok Liber dodavši kako su potom kontaktirali jedinicu da se ne vraćaju jer su očekivali da će morati ići na intervenciju.

- Javili su nam da pričekamo policiju. S njima smo došli do kuće. Prvo je ušao policajac. Izašao je po nas. Odmah po ulasku u kuću vidjeli smo škrinju. Vidjeli smo zamrznute natkoljenice i potkoljenice, vrlo vjerojatno ženske noge, djelomično omotane u crnu najlonsku vreću. Potom smo išli kod gospođe Smiljane. Doktorica joj je dala terapiju, ali rekla je da je već uzela terapiju - rekao je svjedok. Policajac Manuel Vugrinec, inače iz Palovca, došao je u kuću Smiljane Srnec.

- Operativno komunikacijski centar PU međimurske obavijestio me je da je pronađeno nekakvo tijelo u zamrzivaču. Čekali smo ekipu Hitne pomoći. Sa mnom je bio kolega. Dolaskom na adresu zatekli smo Katarinu Dominić Srnec i njezina zaručnika. Popričali smo s njima i ušli u kuću. Zamrzivač je bio otvoren, vidio se dio ljudskog tijela. Ispod poklopca je bila podstavljena drvena daščica, a škrinja je bila otvorena pet centimetara. Doktorica Vanja Prgomelja pogledala je i rekla da je riječ o ljudskom tijelu. Sve ukućane smo zamolili da odu u kuhinju. Tamo su bili Smiljana i njezin suprug. Dvije mlađe kćeri nisu bile u kući - rekao je policajac dodavši kako su vidjeli samo koljena.

- Ništa nismo dirali. Zatražio sam još jednu ophodnju zbog osiguravanja mjesta događaja. Smiljana se požalila na bolove pa su joj pružili pomoć. Ostao sam u kući i nakon dolaska ekipe za očevid. Bio sam vani i osiguravao mjesto događaja - rekao je Vugrinec.

Smiljanina kći rekla je kako nije mogla ni pretpostaviti čije su tijelo našli u zamrzivaču. On se tamo nalazio otkad zna za sebe. Tvrdi da se nije koristio, no ne zna zašto. Dodala je da ne zna kako je tijelo završilo u zamrzivaču. Nikad baku nije pitala za tetu Jasminu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Tek kad bih slavila rođendane, shvatila bi da tete stvarno nema i da nitko ne zna gdje je - rekla je Katarina.

S djedom Martinom nikad nije pričala o teti. Prisjetila se kako su se jednom mama, teta Jasmina i djed Martin svađali te da je Jasmina gurnula Martina.

- Djed je bio između njih i išao prema teti, a ona ga je odgurnula prema vratima od kuhinje. Pao je kroz staklo na vrata i staklo se razbilo. Mama me je odvela u sobu. Drugi dan se to počistilo - rekla je Katarina.

Za mamu Smiljanu rekla je da je dobra i brižna majka.

Katarina je odgovorila i na pitanje kakva ima sjećanja na tetu iz djetinjstva.

- Sjećam se da smo se igrale i da mi je stavila dar u cipelice, Mislim da sam imala četiri godine. Spavala sam, čula sam šuškanje, vidjela sam je, ali sam namjerno zatvorila oči i kad sam otvorila, vidjela sam tetu - ispričala je Katarina.

Prisjetila se i kako je jednom došla policija te odvela djeda Martina, no ne sjeća se razloga. Smiljanin odvjetnik upitao ju je kakav je djed bio kao osoba.

- Prema meni je bio dobar. Ali znam da je znao popiti - odgovorila je Katarina Dominić Srnec.

Podsjećamo, Smiljana Srnec je optužena da je 2000. godine u Palovcu ubila sestru Jasminu Dominić (23) s nekoliko udaraca tupim predmetom u glavu te je potom ubacila u ledenu škrinju. Truplo je otkriveno 16. veljače 2019. godine.

Srnec se na Županijskom sudu u Varaždinu zasad brani šutnjom. Obranu bi mogla iznijeti na kraju dokaznog postupka. Suđenje se nastavlja u srijedu, svjedočit će vozač i doktorica Hitne, obducentica Andrina Kopjar te sudsko medicinski vještak Josip Škavić. U podne će na sudu svoj iskaz davati policajaci koji su radili na istrazi Jasminina nestanka.

Sud će ovaj iskaz cijeniti jednako kao i bilo koji drugi, pri čemu okolnost da je svjedokinja u istrazi uzela blagodat nesvjedočenja neće imati nikakvog utjecaja pri odlučivanju o kvaliteti danog iskaza, smatra Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo.

Katarina Dominić Srnec, kći optužene Smiljane Srnec, naime, tijekom istrage iskoristila je zakonsku blagodat i nije željela dati iskaz u Županijskom državnom odvjetništvu. U tužiteljstvu nije ispitan ni njezin izvanbračni suprug David Balent, koji se, međutim, ne može pozvati na zakonsku blagodat.

Blagodat nesvjedočenja, podsjećamo, odnosi se na najužu obitelj. To su roditelji, djeca, posvojitelji i tazbina do drugog koljena, a to je privilegija koja omogućuje da se članovi obitelji ne inkriminiraju za kaznena djela u kaznenom postupku koji se vodi protiv njih.

Smiljanina majka Katarina iskoristila je tu zakonsku mogućnost. Obavijesni razgovori koje je policija obavila s ukućanima nakon što su došli u kuću ne mogu se koristiti u suđenju. Tijekom istrage Smiljanini najbliži nisu davali iskaze te su odlučili svjedočiti, i to u korist optužene. Kći Katarina i njezin zaručnik David tvrde kako je Smiljana sama odlučila mijenjati škrinju. Štoviše, počela je čistiti zamrzivač, a kad su joj rekli da su u njemu našli truplo, tad se šokirala. Obrana će tvrditi i da Smiljana, koja je 1996. na porođaju oštetila kralježnicu, nije mogla sama 2000. sestrino tijelo ubaciti u škrinju. Da je imala problema s leđima potvrdili su i svjedoci. Konačno, Martin Dominić imao je nekoliko nasilničkih ispada, a Katarina Dominić Srnec tvrdi kako je vidjela obračun djeda s njezinom tetom Jasminom.

