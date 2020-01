Smiljanina obrana 'ruši' dokaze koje je policija otkrila u škrinji

Pitanje nezakonitosti dokaza ozbiljno je pravno pitanje koje može imati vrlo važne posljedice na daljnji tijek postupka. Naime, ako je jedan dokaz nezakonit, onda su nezakoniti i ostali dokazi koji iz njega proizlaze, pojasnili su nam pravni stručnjaci.

Iako se očekivalo da će Smiljana Srnec, kojoj sude zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić (23) 2000. godine u Palovcu, iznijeti obranu na Županijskom sudu u Varaždinu i reći što zna o slučaju, njezin branitelj Krešimir Golubić uspio je to izbjeći i odgoditi raspravu.

Iza rešetaka je gotovo godinu dana

Sudu je podnio nekoliko podnesaka, između ostalog zatražio je da se kao nezakoniti dokazi izdvoje zapisnici o očevidu nad škrinjom, kako u kući, tako i na patologiji, službene zabilježbe, zapisnici o obdukciji te nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine Josipa Škavića.

- Nad škrinjom je trebala biti obavljena pretraga. Pretraga i očevid su dvije vrlo slične dokazne radnje, no suštinska razlika među njima je da se očevid može provoditi samo u napuštenim, prirodnim i javnim prostorima. Uvijek kad se provodi radnja u zatvorenim prostorijama, odnosno u nečijem domu, mora se provesti pretraga. Ovdje to nije bio slučaj - objasnio je Golubić. Na pitanje je li Smiljana Srnec bila spremna iznijeti obranu, Golubić je rekao da je, no da je to odgođeno i da ne znaju na koje vrijeme.

Golubić je uspio odgoditi raspravu

Sudsko vijeće je njegov prijedlog o izdvajanju dokaza kao nezakonitih odbio, no kako na to rješenje stranke imaju pravo žalbe, morali su odgoditi ročište. Da je sudac, kažu nam, nastavio s raspravom, riskirao bi da presuda, kakva god ona bila, odmah “padne” na Vrhovnom sudu zbog proceduralnih razloga. Nakon što stranke zaprime pisani otpravak rješenja, imaju tri radna dana za žalbu. Iako ne postoje definirani rokovi, s obzirom na to da je riječ o pritvorskom predmetu i da je Smiljana iza rešetaka već gotovo godinu dana, Vrhovni sud bi trebao brzo odlučiti, možda već za mjesec dana.

Tražila je obrana i novo psihijatrijsko vještačenje jer smatraju da je provedeno na nezakonit način. Podsjetimo, vještaci Klinike za psihijatriju Vrapče zaključili su da ima disocijalni poremećaj ličnosti za koji je karakteristična sklonost projekciji, prebacivanju krivnje na druge, nepreuzimanju odgovornosti, pri čemu ne pokazuje emocionalnu patnju, kajanje ili empatiju prema osobama koje su njezinim ponašanjem došle u lošiju situaciju.

Jasminina prijateljica: Nismo bile bliske

Predložili su i tri nova svjedoka, dvije Jasminine prijateljice, koje su s njom pohađale gimnaziju u Varaždinu te kasnije studirale na istom fakultetu, i vlasnika kafića u kojemu je pokojna Jasmina radila. Pokušali smo ih kontaktirati kako bismo saznali imaju li korisnih informacija.

- Mi smo išle zajedno u razred u srednjoj i kasnije na isti fakultet, no zapravo nismo bile previše bliske niti znam s kim se družila. Ne sjećam se ni da sam je vidjela na fakultetu - rekla je jedna, dok druga nije željela razgovarati, a vlasniku je telefon bio isključen.