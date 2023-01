Smiruje li se vrijeme? Za sutra na snazi žuti meteoalarm zbog jake bure, ponegdje i snijega

U unutrašnjosti oblačno povremeno s kišom, a u gorju sa snijegom. Na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na moru umjerena i jaka bura. Minimalna temperatura zraka od -2 do 2, na Jadranu između 4 i 8, a maksimalna uglavnom između 2 i 6, na Jadranu od 10 do 13 °C, prognozira DHMZ na službenim stranicama.

Foto: DHMZ/CANVA

Nakon oborina koje su dominirale posljednjih dana, u nastavku tjedna ipak će doći do smirivanja vremena. U unutrašnjosti će prevladavati oblačno. U nizinama će u utorak mjestimice biti uglavnom kiše, a zatim većinom suho. U gorju će povremeno padati snijeg, osobito u Gorskome kotaru.

Foto: DHMZ/CANVA

Uz obalu te u Lici i Gorskom Kotaru je i dalje upozorenje o udarima orkanske bure i novim padalinama, te je na snazi žuti meteoalarm. Ostatak Hrvatske u zelenom, nema upozorenja.

Prometna prognoza

Zbog najavljenog snijega na cestama u Lici i Gorskom kotaru očekujemo zimske uvjete vožnje i ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila. Promet će na pojedinim dionicama cesta biti zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila bit će obavezno korištenje zimske opreme. U priobalju zbog jake bure očekujemo zabrane prometovanja za pojedine skupine vozila na uobičajenim dionicama Jadranske magistrale (DC8) kao i na autocestama A1 i A6 te poteškoće i ograničenja u pomorskom prometu.

Radni tjedan počeo je uz oborine - kišu, a u gorju i na sjevernom Jadranu i snijeg. Velike količina snijega napravile su kaos u prometu. S obzirom na vremenske prilike, žurne službe su imale pune ruke posla, tako su vatrogasci otkrili kako su imali preko 200 intervencija.

Snažan vjetar i otežani vremenski uvjeti povećali su broj vatrogasnih intervencija, a županijski vatrogasni zapovjednik Mladen Šćulac izvijestio je da je proteklog vikenda zabilježeno 200 tehničkih intervencija, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica u ponedjeljak.

Na području Omiša bilo je i odrona pa je dio ceste bio zatvoren. U Delnicama su građani uzeli stvar u svoje ruke te sami počeli čistiti prometnice od snijega.

