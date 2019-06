Smrt u četničkoj zasjedi: Vladi Laučanu (30) pucali su u leđa

Prva žrtva rata u Pakracu bio je mladi policajac Vlado Laučan koji je mučki, iz zasjede dobio metak u leđa, dok je s kolegom kontrolirao promet u selu Omanovac, sjeverno od Pakraca 9. lipnja 1991.

Za ubojstvo je bio osumnjičen Radovan Katić iz mjesta Gornja Obrijež, ali nikada ništa nije dokazano. Do danas nitko nije odgovarao za taj zločin.

- Vlado Laučan je svoj posao obavljao sa „srcem“, bez kalkulacija, bez vidljivog straha za svoj život - kazao nam je svojedobno u razgovoru Miroslav Ivančić, predsjednik Udruge hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika

Foto: Pakrački list Vlado Laučan

Vlado Laučan, prvi tragično stradali policajac na pakračko-lipičkom području rođen je 31.03.1961. godine u Pakracu u hrvatskoj obitelji koja i u vremenu komunizma držala do vjere i svoga naroda, istaknuo je Ivančić. Iako je Pakrac prije Domovinskog rata bio grad sa raznim nacionalnostima, većinu čine Srbi. Vlado sa svojom obitelji živi u Prekopakri koju čine uglavnom katolici Hrvati i nešto Čeha.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Jovan Rašković u lipnju 1990. u Pakracu gdje je kao osnivač i predsjednik Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj organizirao miting za Srpski narod u Pakracu i okolici. S njim u društvu je Veljko Džakula

' Hrvati su naivno vjerovali da do rata neće doći'

Početkom demokratskih promjena u Hrvatskoj komplicira se situacija i u bivšoj općini Pakrac koju čine sadašnji gradovi Pakrac i Lipik. Srbi se organiziraju, a Hrvati naivno vjeruju da do rata neće doći. Razmišljaju "pa neće valjda oni pucati po nama, zajedno živimo, ženimo se međusobno, kumovi smo jedni drugima"… - ispričao nam je Ivančić.

Međutim, krajem veljače i početkom ožujka 1991. godine sve je postalo jasno. Vlado se kao i ostali mladići u Pakracu javlja da stane u obranu svog grada i domovine.

- Vlado svoj posao obavlja u vrlo složenoj situaciji, miniraju se ulazna vrata župne crkve Uznesenja blažene Djevice Marije u Pakracu, kapelica Svetog Josipa na ulazu u Pakrac, kuće viđenijih Hrvata, noćima se čuju hitci iz vatrenog naoružanja, zvukovi helikoptera tzv. JNA, šire se informacije o podijeli oružja, o napadu pobunjenih Srba skoro svaki vikend. To što su tada radili hrvatski policajci u Pakracu više nije bio posao policajca, već ratnika, tajnih službi, političara - naglasio je Ivančić.

U takvoj situaciji „rata bez objavljenog rata“, prisjeća se Ivančić, Vlado Laučan je 09.06.1991. godine u popodnevnim satima upućen sa kolegom na zadatak „kontrole prometa“ na prometnici između Pakraca i Daruvara, u šumovitom dijelu na skretanju za tzv. Toranjski put.

'Odmah je izvršena pretraga terena, no ubojica nije otkriven'

- Moramo napomenuti da to nije bila klasična regulacija prometa, da netko ne bi netko pogrešno shvatio okolnosti, prije bi se to moglo nazvati „kontrolni punkt“. U kasnim popodnevnim satima iz šume, hitcem u leđa ubijen je Vlado Laučan. Odmah je upućena Specijalna policije „Omege“ iz Bjelovara, izvršena je pretraga terena, no na žalost ubojica nije otkriven - istaknuo Ivančić te dodaje kako se među građanima brzo proširila priča o identitetu ubojice, međutim do danas nitko nije odgovarao za taj zločin.

'Toliki broj ljudi nikada nije nikoga ispratio u Pakracu'

Pod prijetnjom minobacačke vatre, održan je veliki sprovod, a i onima koji su bili najviše sumnjičavi postalo je jasno što se sprema u Pakracu.

Foto: Pakrački list

- Ni sahrana nije protekla u ozračju mira i pijeteta prema žrtvi, puštane su informacije o napadu na pogrebnu povorku i slično, međutim ništa i nitko nije mogao spriječiti Pakračane, Lipičane i veliki broj domoljuba iz cijele Hrvatske da dođu na Vladin posljednji ispraćaj. Toliki broj ljudi nikada nije nikoga ispratio u Pakracu na posljednje počivalište i vjerojatno i neće - kazao je Ivančić.

Vlado Laučan je prva žrtva srbočetničke agresije na čitavom području zapadne Slavonije. Na mjestu pogibije podignuto je spomen obilježje, a spomen na njega uz obitelj njeguje Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika.



Tema: Domovinski rat