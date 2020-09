Smrt vukovarskog heroja Luke: 'Šok, stisnulo nas u grlu, kao da smo izgubili rođenog brata...'

Luka Andrijanić poginuo je na današnji dan prije 29 godina, tri dana prije 20. rođendana, dok je postavljao mine. Taj hrabri mladić je 24. kolovoza 1991. srušio prve agresorske avione u Domovinskom ratu

<p>Tijekom postavljanja protupješačkih mina ispred svojih položaja na kojima se očekivao dolazak neprijateljske pješadije na današnji dan 1991. godine nastradao je <strong>Luka Andrijanić</strong>, vukovarski heroj, mladić koji je samo tri dana kasnije trebao proslaviti 20. rođendan.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Dok je postavljao mine počeo je minobacački napad. Silina udara Luku je iznenadila i samo jedan trzaj rukom, mala neopreznost prema mini koju je postavljao koštala ga je života. To su trebali raditi mineri, ali nisu se pojavljivali. Samo su donijeli mine i rekli da će doći kada budu imali vremena. Luka je rekao da ih ide sam postaviti jer je vidio u JNA kako se to radi. </p><h2>'Bačulin pomagaj'</h2><p>- Doslovno mu je pukla mina u rukama. Trenutna smrt. To je bila raspriskavajuća protupješačka mina. Potezna. Možete samo zamisliti kako je izgledao od tih gelera. Da je bilo sedam, osam ljudi oko njega svi bi poginuli. Strašna razorna moć. Zadnje njegove riječi bile su upućene upravo suborcu Marjanu Baliću, koji je pratio Luku kada je postavljao mine. Rekao mu je samo 'Bačulin pomagaj' - ispričao nam je prošle godine u razgovoru<strong> Ivan Anđelić - Doktor </strong>koji je skupa s Lukom bio svaki dan od 15. lipnja otkad je mladi Luka došao u Vukovar.</p><p>Doktor se prisjetio Lukine smrti</p><p>- Marjan Balić zove na motorolu zapovjednika Ivicu Arbanasa i mene. Kaže nam 'Lipi i Doktore, dođite odmah u bolnicu, trebamo vas Luka i ja'. Krenuli smo, nismo znali što se događa. Ma nije prošlo ni 10 minuta, a već smo bili tamo. Dolazimo, a Marjan, sav u suzama, izlazi pred nas iz stare crvene Lade i govori nam: 'Luka je poginuo'.<br/> Ja otvaram vrata, Luka leži, glava mu zabačena, ne vidim mu lice. Ali odjeća je sva poderna na njemu i vidim mu ožiljak na koljenu. Zapamtio sam taj ožiljak jer smo u pauzama bitaka, kad bi uhvatili pola sata mira, pa da se opustimo malo, znali zajedno u ekipi igrati nogomet. Šok, stisnulo nas u grlu, onaj osjećaj da si izgubio čovjeka kao rođenog brata - prisjetio se Ivan Anđelić Doktor.</p><h2>'Jedino je Luka znao pucat s tim protuzrakoplovnim topom'</h2><p>A upravo uvod u napad na Vukovar koji se zbio se 24. kolovoza ostat će zauvijek zapamćen po Luki Andrijaniću koji je tog dana oborio dva zrakoplova JNA, a samo dva dana poslije 26. kolovoza oborio je još dva neprijateljska zrakoplova. Taj mladić iz Velike Brusnice kraj Bosanskog Broda, još nije ni 20 godina napunio, a srušio je prve agresorske avione u Domovinskom ratu.</p><p>Zapovjednik obrane grada Vukovara<strong> Ivica Arbanas Lipi</strong> taj dan je izdao zapovijed, a Luka je srušio avione. </p><p>- Jedino je Luka znao pucat s tim protuzrakoplovnim topom 20/3 i nitko drugi, a Ivica Arbanas je izdao zapovijed da se puca na avione. Luka Andrijanić trocjevcem je pogodio dva neprijateljska aviona koji su dolazili iz Srbije, ponovno raketirati silos Đergaj. Jedan je pao odmah, a drugi na vojvođanskoj strani Dunava. Tjedan dana poslije, 31. kolovoza 1991. u središnjem dnevniku HRT-a predsjednik Republike Hrvatske <strong>dr. Franjo Tuđman</strong>, u svojstvu vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, javno je pohvalio zapovjednika obrane grada Ivicu Arbanasa za uspješnu obranu Vukovara i rušenja 4 neprijateljska zrakoplova i uništavanja 12 tenkova i oklopnih vozila, a Luka, fantastičan mladić, bio je naš heroj - ispričao nam je<strong> Ivan Anđelić - Doktor.</strong></p><h2>'Odgovoran i pouzdan, a i zgodan, za njim su letjele djevojke'</h2><p>Luka Andrijanić pristupio je dragovoljno ZNG-u 15. lipnja zajedno s prijateljima iz Velike Brusnice kraj Bosanskog Broda <strong>Stjepanom Čičkom</strong> i braćom <strong>Josipom i Ilijom Paradžik</strong>. On je bio najmlađi od četvorice. Luka je JNA služio u Batajnici i bio protuavionac, najbolji u klasi.</p><p>- Luka, <strong>Josip Jakobović</strong> i <strong>Marjan Balić</strong> bili su kao jedno, nisu se ni minute razdvajali, nerazdvojni trojac. Oni su bili posada za rušenje aviona, a Luka kao njihov zapovjednik. Marjan Balić je bio vozač, a Josip Jakobović bio je desna ruka Luke Andrijanića koji je kao Vukovarac upao u ekipu zbog dobrog poznavanja terena. On je bio policajac i znao je svaku kuću u Vukovaru - kazao Ivan Anđelić. Lukini pomoćnici su još bili <strong>Antun Bekčević</strong> i <strong>Zvonimir Hincak</strong>.</p><p>- Luka je bio mirne naravi, dobar, odgovoran i pouzdan, ma duša od čovjeka. A tako mlad dečko. A bio je i zgodan, stasit mladić i za njim su letjele djevojke. Rekao je zapovjedniku Arbanasu jednom prilikom 'Lipi, kad se budem ženio ti češ mi biti kum' - prisjetio se Doktor.</p><p>- Marjan Balić je nakon pada Vukovara završio u srbijanskim koncentracijskim logorima Stajićevo i Sremska Mitrovica, gdje je proveo 9 mjeseci. Poslije izlaska iz logora dobio sina i kako drukčije da ga nazove nego po svome poginulom suborcu Luki. Svi smo i dalje u kontaktu s njegovim roditeljima. I Jakobović, Arbanas, Marjan i ja. Kao da smo njihovi članovi obitelji - zaključio je Anđelić.</p>