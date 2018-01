"Smrzavamo se već pet dana, dijete se otišlo u školu grijati"

Danima hodam po stanu s kapom na glavi i ogrnuta dekom. Konačno su završili praznici pa mi je dijete, prvašić, otišlo u školu ugrijati se, priča nam Ana Mišić, stanarka zgrade u zagrebačkoj Dubravi u Ulici Mirka Deanovića koja je ogorčena jer se smrzava već pet dana, a nadležne službe prebacuju odgovornost jedna na drugu. Bez grijanja su ostali prošlog četvrtka jer je puknula cijev. No, do danas nitko to nije sanirao.

Stanari zgrade u zagrebačkoj Dubravi već se pet dana smrzavaju jer nemaju grijanje, a nadležni prebacuju odgovornost jedni na druge

- Nosevi su nam smrznuti. Puno se ljudi već i razboljelo. Imam dva para čarapa na nogama, dijete doma bundam pod nekoliko deka. Ne možemo spavati, kupati se, ma ništa. Danas sam nabavila malu grijalicu pa je bolje, ali ovo je nevjerojatno. Pa takva hitna intervencija trebala se riješiti u jednom danu. Radnici su bili u četvrtak pa nitko do danas ujutro. Iz HEP-a mi kažu jedno, iz GSKG-a drugo, strašno - ljutito će Mišić.

Njena susjeda, koju smo zatekli s dvoje djece kako sjede u kuhinji i griju se na kolo plina, također poručuje da je ovo prestrašno.

- Ništa ne možemo raditi. Evo, sjedimo u kuhinji, pijemo čaj, jedemo juhu i tako se grijemo. Soba u kojoj spavamo je kao u ledari, zidovi hladni, rublje mi se smrznulo. Ma katastrofa - kaže nam stanarka.

Unutarnje puknuće instalacija

Iz HEP Toplinarstva nam kažu kako su oni sanirali svoj dio puknuća cijevi još u petak, ali da je utvrđeno kako je došlo do unutarnjeg puknuća instalacija kojeg mora riješiti Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo.

- HEP Toplinarstvo je 11. siječnja obustavilo isporuku toplinske energije na adresi zbog sanacije puknuća cijevi kojom se toplinskom energijom opskrbljuju krajnji kupci na predmetnoj adresi. Navedeno puknuće cijevi sanirano je 12. siječnja. Međutim, naknadno je utvrđeno da postoji i puknuće na unutarnjim instalacijama grijanja na predmetnoj adresi, čija sanacija je u nadležnosti upravitelja stambene zgrade. Kada upravitelj stambene zgrade sanira puknuće na unutarnjim instalacijama grijanja uspostavit će se isporuka toplinske energije krajnjim kupcima - kažu nam.

GSKG: Radimo na tome

- Temeljem dojave predstavnika suvlasnika zgrade 11. siječnja o problemu grijanja, na teren je izašao naš izvoditelj hitnih intervencija Instalacije Denčić. Provedenim ispitivanjem je utvrđeno procurenje na instalaciji grijanja na izlazu iz zajedničke plinske kotlovnice za ulaze Mirka Deanovića 7-21. Kako je predmetna kotlovnica u sustavu HEP-Toplinarstva d.o.o., o istome smo ih odmah izvijestili te je HEP-Toplinarstvo 12. siječnja obavilo sanaciju procurenja na izlazu iz zajedničke kotlovnice. Nakon toga je dan kasnije izvoditelj hitnih intervencija obavio dodatno ispitivanje sustava grijanja pri čemu je ustanovljeno daljnje procurenje na drugom dijelu instalacije te je 15. siječnja obavio iskop ispred ulaza 19 i 21, pri kojem je učeno vidljivo procurenje i dotrajalost vanjskog toplovoda. Temeljem toga smo dali nalog za ispitivanje vanjskog razvoda instalacije na uličnom dijelu (javna površina ) te za izmjenu cjevovoda na mjestu ulaza u zgradu. Ujedno je zatražena suglasnost vlasnika u čijem stanu prolazi temeljni dio razvoda instalacije za izvođenje sanacije. U ovom trenutku se obavlja sanacija ovog složenom problema procurenja te se daju maksimalni napori za što skoriju uspostavu grijanja na objektu Mirka Deanovića 19, 21. Bitno je naglasiti i kao je vanjski toplovod, koji povezuje kotlovnicu i četiri zgrade, star cca 45 godina i dotrajao te se nije moglo predvidjeti gdje i kada će doći do procurenja - priopćili su nam.