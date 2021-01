Južina, kiša, pa snježna mećava. Gotovo tri godišnja doba izmijenila su se u roku od 24 sata na području Papuka na kojem su u ponedjeljak ljudi otkrili tijela dva smrznuta muškarca.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Kraj sebe nisu imali dokumente pa su se policajci PU virovitičko-podravske morali pomučiti dok ne otkriju o kome je riječ. Nakon objave o pronalasku, kako doznajemo, javile su se obitelji te su u utorak morali na prepoznavanje u Opću bolnicu Virovitica. Tek tad je policija objavila kako su se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, nedaleko od vrha Papuka smrznuli 38-godišnjak i 26-godišnjak iz okolice Velike kraj Požege.

- Kako su nam javili, prvo tijelo nađeno je u ponedjeljak ujutro na sedmom kilometru ceste između Slatinskih Drenovaca i Velike na 600 metara nadmorske visine. Najavljen je bio snijeg, napadalo ga je čak 30 centimetara u mećavi i ne znam kamo su ti muškarci išli - rekao nam je Alen Jurenac, ravnatelj Parka prirode Papuk.

Nas nitko nije zvao da ljudima treba pomoć. Najgore je to što je i mećava bila toliko jaka da je stablo palo baš na tu glavnu cestu pa nitko nije mogao prolaziti dok se ono nije uklonilo, rekao je Jurenac.

Drugo tijelo pronašao je pet sati kasnije 41-godišnji radnik koji je išao sporednom šumskom cestom na predio u kojem se ruši šuma. Kad je došao do strojeva i vozila, otkrio je muškarca. Pokušao mu je pomoći te je pozvao policiju i Hitnu. Kako doznajemo, ta druga lokacija nalazi se tri do četiri kilometra dalje od mjesta na glavnoj cesti gdje je zatrpan u snijegu pronađen njegov smrznuti prijatelj i vodi prema vrhu Papuka. Najgore je, kako neslužbeno doznajemo, što su doslovno bili samo u vestama.

- Vrlo blizu nalazi se naše izletište Jankovac i mi svaki dan ondje imamo puno posjetitelja. Čudno nam je što nisu ondje potražili pomoć, a obojica su, koliko smo saznali, bili neadekvatno obučeni i bez opreme u tim teškim zimskim uvjetima - rekao je Jurenac.

Cijeli slučaj preuzeo je Županijski državni odvjetnik u Bjelovaru koji je naložio hitnu obdukciju oba tijela. Prvo je provedeno u utorak oko 13 sati, a drugo će, prema najavi policije, biti odrađeno u srijedu oko 9 sati.

Nisu bili planinari

Istražitelje zanima je li baš smrzavanje glavni uzrok njihova stradavanja. Zato će analizirati jesu li u krvi slučajno imali alkohola i droga te jesu li te supstance mogle imati utjecaja na njihovo rasuđivanje i nalazak pomoći. Zasad istražitelji nisu objavili jesu li preminuli muškarci uz sebe imali mobitele i jesu li uopće pokušali tražiti pomoć. Naći signal u šumskom području usred nevremena može biti izrazito zahtjevno pa će zato i uređaji morati biti poslani na analizu. Na naš upit odgovorili su kako bi nove informacije o slučaju trebale biti poznate tek tijekom srijede.

Neslužbeno doznajemo kako tijekom nedjelje i ponedjeljka nitko nije zvao pomoć niti prijavio nestanak dvojice preko službenih linija hitnih službi. Poziv da treba nekoga izvući iz mećave nisu dobili ni u HGSS-ovoj stanici Orahovica, koja je nadležna za spašavanje na Papuku.

Za dvojicu ne znaju ni u Hrvatskom planinarskom društvu Papuk iz Virovitice. Rekli su kako pronađeni nisu bili njihovi članovi te kako za svoje organiziraju planinarske tečajeve i škole snalaženja na planinama. I sami su upozorili ljude na loše uvjete na Papuku upravo kako bi izbjegli tragediju.

Na rubu egzistencije

Inače, stradali 38-godišnjak posljednjih je godina živio na potezu između sela Radovanci i Češljakovci u okolici Velike. Imao je obitelj i u susjednom Golom Brdu. Nažalost, i oni su živjeli na rubu egzistencije, također u lošim uvjetima, pa se nije puno zadržavao na jednome mjestu. Potražili smo ih, no policija ih je najvjerojatnije odvezla u postaju. Uz slomljeni prozor gorjela je svijeća. Njegovi poznanici opisali su kako je živio “boemski” te se žalio na lošu financijsku situaciju. Zbog toga je tražio socijalnu pomoć, no o svemu nije želio puno pričati.

- Odrastao je tu u Radovancima u udomiteljskoj obitelji. Oni su mu zapravo bili rođaci i kad su preminuli, on je to naslijedio. Tu bi zapravo češće bio ljeti jer ta kuća nema ni struje ni vode - rekla nam je jedna od susjeda iz Radovanaca. Do mjesta gdje je živio došla je kako bi mu zapalila lampion. Svi imaju svoje teorije, a nikome zapravo nije jasno što je dvojac radio na planini. Mještani su 38-godišnjaka vidjeli posljednji put prije 10-ak dana, i to pored lokalne trgovine.

- Susjed je bio siromašan pa bi često tražio posao u okolici da zaradi neku dnevnicu. Inače je bio neprimjetan, povučen u sebe. Imao je teško djetinjstvo i to ga je obilježilo - rekao je jedan od mještana.

Mladića (26), koji je stradao s njim u planini, slabije poznaju jer je iz Požege. Rekli su nam da su navodno rodbinski povezani, no i sami čekaju što će reći policajci.