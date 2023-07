Smuljali Trakošćan: Utrošili 1,6 milijuna eura, a jezera nema. Novi izvođač traži milijune...

Mi smo već prilično stari, ali ne sjećamo se kad se zadnji put radilo izmuljivanje. Jezero se je održavalo, uvijek je bilo uredno, čistilo bi se lišće i tako. Ali baš da je ovako cijelo ispražnjeno pa da se čistio mulj, toga se ne sjećam. To su trebali iskoristiti kad su bile suše, sad stoji ovako već predugo i to je sramota. On ima jednu posebnu ljepotu i simbol je ovih mjesta. Sramota je da su ga tako zapustili, priča nam Ana Čižić (76) iz Cvetlina, mjesta nedaleko od Trakošćana.