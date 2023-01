Svekrva Ane Walshe mota se oko kuće nestale Srpkinje: 'Nismo imale dobar odnos'

Srpkinja Ana Walshe (39) misteriozno je nestala u Massachusettsu. Beograđanki se od novogodišnje noći gubi svaki trag, a njen suprug Brian Walshe u međuvremenu je postao glavni sumnjivac u slučaju njenog nestanka.

Brianova majka i svekrva Ane Walshe primijećena je kako se 'mota' oko kuće nestale Srpkinje iz Massachusettsa ranije ovog mjeseca. Fotografije pokazuju ženu u sivom kaputu u blizini kuće nestale, 7. siječnja, a dan kasnije 'uhvaćena' je kako vozi crveni automobil, prenosi FOXNews.

Brian je priveden 8. siječnja, nakon što je policija s nalogom pretražila dom obitelji Walshe i pronašla tragove krvi. Walshe je navodno i na internetu pretraživao 'kako se riješiti ženskog tijela od 52 kg' i 'kako raskomadati tijelo'. Briana inkriminira oprema za čišćenje u vrijednosti 450 dolara koju je kupio nedugo nakon što je Ana nestala, a u blizini obiteljske kuće na smetlištu su pronađene krvave vreće za smeće, sjekira, motorna pila i iskorištena sredstva za čišćenje. Sud je optužio Briana zbog zastrašivanja svjedoka i ometanje rada policije između 5. i 7. siječnja u istrazi o nestanku njegove supruge.

Diana Walshe sudu je poslala pismo na četiri strane nakon što je Brian priznao krivnju za prevaru kupca iz Los Angelesa, kojem je prodao dvije lažne slike Andyja Warhola za 80.000 dolara te bio optužen pred sudom u Bostonu. Od tada se nalazio u kućnom pritvoru. U pismu je istaknula da je Brian "jedini razlog zašto ona ujutro ustaje", te da je obiteljski čovjek koji brine o svojoj obitelj.

Foto: Facebook

- On je jedina osoba koja brine o meni i uvijek je tu za mene. Na njega se oslanjam za sve što mi treba u životu. Brian me vodi liječniku na sve kontrole zbog višestrukih operacija raka pluća i drugih zdravstvenih problema - napisala je Diana na četiri strane dugom pismu sudu, prenosi Kurir.

Potom se kratko osvrnula i na odnos sa snahom, sada nestalom Anom Walshe. Ana i njena svekrva nisu bile u dobrim odnosima, a Brianova majka kao razlog je navodila ''kulturološke razlike".

Foto: Facebook

- Nažalost, nemam dobar odnos sa snahom, razlog su vjerojatno kulturološke razlike. Zbog toga je moj sin jedina stabilna točka u mom životu, pogotovo što me čini sretnom je to što zbog njegove brige mogu viđati unuke - kazala je.

Anina majka Milanka Ljubičić potvrdila je da njezina kćer nije imala dobar odnos sa Brianovom obitelji.

- Ana i njezina svekrva nisu bile najboljim odnosima. Mislim da čak nisu ni razgovarale. Ni ja se sa njom nisam upoznala kada sam prvi put otišla kod njih - kaže Ljubičić. Navodi da joj je iz sigurnosnih razloga sada lakše sada kada je socijalna služba preuzela djecu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ana je nestala u novogodišnjoj noći. Nikada se nije ukrcala na let za Washington gdje je radila u agenciji za nekretnine. Anin telefon je lociran blizu njene kuće 1. i 2. siječnja. Istražitelji su u međuvremenu u podrumu kuće pronašli slomljeni krvavi nož. Supruga Briana su nadzorne kamere uhvatile kako kupuje sredstva za čišćenje dok je on tvrdio da je išao s djecom po sladoled. Guglao je 'kako raskomarati tijelo'. Policija zbog svega navedenog sumnja da je upravo Brian ubio svoju suprugu i to u vrijeme dok su u kući spavala njihova tri maloljetna sina.

Najčitaniji članci