Stanari nestale Srpkinje: 'Bila je kao Kate Middleton, a nedavno je ima slom kao Britney Spears'

Bivši stanari misteriozno nestale Srpkinje Ane Walshe iz Massachusettsa i njenog supruga Briana ispričali su kako su vidjeli, inače staloženu ženu koja je imala zavidnu karijeru, kako se potpuno slomila nedugo prije nestanka.

- Bila je to kao sasvim druga Ana - ispričala je Mandi Silva za Washington Post situaciju kada su se ona i njezin suprug prilikom 'suočavanja' s Walsheovima krajem prosinca kada su im priopćili da prodaju stan koji su unajmljivali od paru gotovo četiri godine.

Mike Silva, izvođač radova, rekao je da je osam godina radio na čak šest imanja u posjedu Ane i njezina supruga Briana u Massachusettsu. On i Mandi dobili su od njih manju stanarinu za svoj dom u gradu Revere, u zamjenu za njegov rad.

- Vidite li Kate Middleton, Meghan Markle ili nekad kraljicu? Predstavljaju se i ponašaju se vrlo profesionalno, a takva je bila i Ana - opisala je Mandi direktoricu nekretnina i majku troje djece.

- Ali kad smo im se suprotstavili i rekli: 'Ne, ne možete nam to učiniti', bilo je kao da gledamo Britney Spears kako se topi kad je Justin Timberlake prekinuo s njom. Nije bilo normalno - rekla je Mandi.

Mike, koji tvrdi da mu Walsheovi još uvijek duguju 2500 dolara za rad na njihovom imanju Lyn, rekao je da je poslao poruku i Ani i Brianu na Silvestrovo, no se s Brianom čuo tek 2. siječnja.

- Odvratio mi je poruku: 'Žao mi je zbog kašnjenja. Izgubio sam telefon, a sin ga je upravo pronašao' - prisjetio se pa dodao.

- Šokiran sam što nije rekao: 'Oprostite na kašnjenju. Moja žena je nestala. Jeste li se čuli s njom?' ili nešto slično - kazao je.

Mike je također ispričao da je bilo jasno da je Ana, u tvrtki za luksuzne nekretnine Tishman Speyer, 'nosila hlače u obitelji'. Za razliku od uspješne poslovne žene, njen suprug Brian 'predstavljao se kao investitor', a zapravo je bio prevarant.

- Nosio bi ogrtač u svojoj kući cijelo vrijeme dok smo tamo radili - rekao je Mike pa dodao da nije znao da je Brian zapravo u kućnom pritvoru nakon što je 2021. godine priznao krivnju za savezne optužbe za prijevaru.

Nekadašnji radnik ispričao je da je Ana je često omalovažavala svog supruga komentarima poput 'Brian je kao djevojčica. Kad se ogrebe, plače kao djevojčica'.

S druge strane, privatni detektiv Braca Zdravković je za srpski Espreso kazao kako ima informacije o tome da je rođenje najmlađeg sina uzdrmalo vezu Briana i Ane.

- Imaju troje male djece od šest, četiri i dvije godine. Brian je nakon rođenja najmlađeg sina pravio probleme i požalio se prijateljima da sumnja da je to njegovo dijete. Svoju sumnju opravdao je time da je njihov najmlađi sin potpuno plavokos i ne liče na roditelje. Bez obzira na sve, Brian je Anu iskreno volio, a to sam saznao u razgovoru s njihovim susjedima - rekao je Zdravković.

Anna Walsh je prije tri tjedna, kada je bio njegov rođendan, na svom Instagram profilu objavila nekoliko fotografija svog najmlađeg sina kojeg je u opisu nazvala 'baby B'.

- Beba B danas puni 2 godine. Čini se kao da smo jučer bili na putu za MGH tijekom snježne oluje u Bostonu. Nekoliko sati kasnije, beba B je stigla teška oko 4,7 kg i potpuno modra na naše iznenađenje. Hvala na ovome recesivnom genu u njegovim zlatnim pramenovima. Sretan rođendan sine. Volim te! - napisala je Anna u naslovu objave.

Kako je Zdravković ispričao za srpski Espreso, iz svojih izvora doznao je da je početak veze Ane i Briana bio prilično idiličan te da su ubrzo započeli zajednički život, a onda se dogodila prekretnica u Brianovu životu.

- Kada su počeli hodati, bio je ekstravagantan tip, imao je puno novca, a time ju je pokušavao fascinirati, što mu je na kraju i uspjelo. Njih su dvoje započeli zajednički život 2015., kada se ona preselila u Boston ,a samo godinu dana kasnije vjenčali su se.Ubrzo nakon vjenčanja Brianov posao propada dok Anna u tom periodu počinje raditi u nekretninama i vrlo brzo napreduje. Brian u tom periodu nabavlja lažne fotografije iz Južne Koreje koje skupo prodaje novca i dok je isprva mislio da će se izvući, kazna ga je stigla 2021. godine, kada je dobio kućni pritvor - rekao je naš Zdravković koji smatra da je njen suprug zaista ubojica, no da se čeka službena potvrda.

- DNK analiza još uvijek nije potvrdila je li krv pronađena u podrumu njihove obiteljske kuće Annina, ali mislim da ju je definitivno Brian ubio. Sada moramo pronaći gdje je raskomadao njezino tijelo, slutimo jer je googlao kako se riješiti tijela žene od 52 kg - rekao je.

Između ostalog, komentirao je čudne okolnosti slučaja Anne Walsh kao i Brianovo ponašanje tijekom uhićenja.

- Sve ukazuje na to da Brian nije planirao ubojstvo. Možda je to učinio iz emocija jer je njegova prijateljica koja je bila s njima kobne večeri otkrila da se ona dopisivala tijekom večere. Mislim da ga je na takav potez potaknula ljubomora. Čudi me da su prevaranti obično maštoviti ljudi i da su planirali ubiti ženu sigurno to ne bi učinili u vlastitom domu.Ako im se dogodi da ubiju u žaru trenutka obično se ili prijave policije ili pokušati samoubojstvo. Pritom mu je vrlo čudno ponašanje, izraz lica blažen, a uozbiljio se tek kad su mu predočili dokaze, uvjeren sam da je ubojica", zaključio je sugovornik .

Podsjetimo, u četvrtak se u medijima pojavila bilješka u kojoj je Anna Walsh jarko crvenim slovima napisala Anna Walsh samo nekoliko sati prije nego što je nestala.

- Vau! 2022...Kakva godina! A opet, još uvijek smo tu i zajedno! Neka 2023. bude najbolja dosad! Mi smo autori svojih života... Hrabrost, ljubav, ustrajnost, suosjećanje i radost. S ljubavlju, Anna - glasi poruka ispisana na jednoj strani kutije šampanjca, dok na drugoj strani kutije piše: 'Jem, Anna, Brian 2023!' , prenio je Washington Post.

Šampanjac stoji u blagovaonici kuće Cohassetovih u kojoj su živjeli Anne i njezin suprug Brian Walsh, na zabavi kojoj je prisustvovao i obiteljski prijatelj Jem Mutlu. Njihova prijateljica, koja je ujedno i Annina nadređena, ranije je izjavila kako nije bilo naznaka da će se nešto loše dogoditi te noći.

- Grlili smo se, slavili i nazdravljali, stvarno se nije činilo da imaju problema... - rekao je Mutlu za CBS..

Prisjetimo se, Anin telefon je lociran blizu njene kuće 1. i 2. siječnja, a istražitelji su u međuvremenu u podrumu kuće pronašli slomljeni krvavi nož. Supruga Briana su nadzorne kamere uhvatile kako kupuje sredstva za čišćenje dok je on tvrdio da je išao s djecom po sladoled. Istražitelji su otkrili i da je guglao 'kako raskomadati tijelo' i 'kako se riješiti tijela žene teške 52 kilograma'. Policija zbog svega navedenog sumnja da je upravo Brian ubio svoju suprugu i to u vrijeme dok su u kući spavala njihova tri maloljetna sina. Pušten je uz jamčevinu od 500.000 dolara.

