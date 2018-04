Snažan potres jačine 4,7 po Richteru zatresao je jug Italije

Potres jačine 4,7 po Richteru zatresao je južnu Italiju u 11.48 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 190 kilometara istočno od Rima na dubini od 10 kilometara. Zasad nema informacija o šteti ili žrtvama.

Stanovnici javljaju EMSC-u kako su osjetili kraća podrhtavanja.

Felt #earthquake (#terremoto) M4.7 strikes 74 km NW of #Foggia (#Italy) 6 min ago. Please report to: https://t.co/DcUuCVYpK6 pic.twitter.com/Xyf4tGRPII