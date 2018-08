Snažan potres od 7,3 stupnja po Richteru tresao Venezuelu

Snažan potres od 7.3 po Richteru zatresao je u srijedu navečer sjeverno priobalno područje Venezuele, a seizmolozi iz Pacifičkog centra za upozorenja izdali su uzbunu zbog mogućeg tsunamija koji prijeti obalama Venezuele, Grenade te Trinidada i Tobaga gdje se također osjetilo podrhtavanje. Tu uzbunu su kasnije povukli. Epicentar je bio 38 kilometara sjeveroistočno od grada Carupana.

Lokalni mediji javljaju da se podrhtavanje osjetilo i u glavnom gradu Caracasu te da je ondje naređena evakuacija niza stambenih zgrada, no zasad nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, javlja Express.co.uk.

U videima koje su stanovnici Venezuele objavili na društvenim mrežama vidi se kako se tresu auti na ulicama, a u jednom lokalu u Trinidadu rascijepao se pod.

#Sismo en Venezuela: Some damage from Trinidad from 7.4 magnitude earthquake which occurred this afternoon. pic.twitter.com/aH6lYo7q4U vía @anumetservice — Luis Vargas (@Meteovargas) August 21, 2018

Chaguaramas Trinidad, and the epicenter of the earthquake was off the coast of Venezuela. Wooow pic.twitter.com/UzEm9SUZAA — Obedient|10.Nov '96™ 🇰🇳 (@numnum21) August 21, 2018

WATCH: A 7.3 Magnitude Earthquake Strikes Northern Venezuela.pic.twitter.com/j65UfK1ane — Breaking911 (@Breaking911) August 21, 2018