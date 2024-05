Snažan potres uznemirio Slunj i okolicu: 'Najteže je bilo slušati plač unučadi. Popucao mi je zid'

Užasan osjećaj, nisam to u životu doživio. Kao kad ste u čamcu pa zaljulja. Prije toga čuo se strašan tutanj. Ne znam kako bih ga opisao, ali osjećaj poslije toga bio je užasan, rekao nam je Dražen Rendulić iz Rakovice, čija je kuća oštećena u potresu koji je pogodio okolicu Slunja. Seizmografi su ga zabilježili u 5.38 sati te je bio magnitude 4,3 prema Richteru. Osjetio se diljem Hrvatske, najviše u Lici i središnjoj Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:19 [TOP 3 VIJESTI DANA] Slunj i okolicu pogodio potres od 4,3 po Richteru: ’Najteže mi je bilo slušati plač unučadi’ | Video: 24sata

Obitelji Rendulić pokvario je gotovo sve planove za Praznik rada. Kad su ušli u kupaonicu na katu kuće, primijetili su da su im popucale pločice na zidu. Otkrili su i pukotinu na zidu jedne od soba, no zasad ne znaju je li riječ o površinskom problemu ili je stradao zid. O svemu su obavijestili načelnika općine Rakovica Mihovila Bićanića.

- Nismo poslije spavali. Najteže mi je bilo zbog unučadi. I oni su se jadni probudili i prepali se, plakali su - rekao nam je Dražen, a to je potvrdila i njegova supruga Katarina.

- Spavali smo u donjem dijelu kuće. Zatreslo je jako, skočili smo iz kreveta. Iznenadilo nas je sve. Popadala su nam drva kraj kuće, pa se čuo i taj zvuk osim one tutnjave. Trajalo je 10-15 sekundi - opisala je.

Posljedice potresa u Rakovici | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Odjenuli su se i otrčali do djece i unuka. Oni su na katu jače osjetili. Tijekom dana posjetio ih je načelnik Bićanić i pogledao oštećenja. Kaže nam da je potres i njega iznenadio. Probudio se samo minutu prije strašne tutnjave. Potvrdio je da mu telefon od tada nije prestajao zvoniti. Sve planirane obaveze za taj dan morao je odgoditi ili pomaknuti.

- Prvi me zvao ministar Medved. Odmah je poslao svoje povjerenstvo za potrese, s obzirom na to da smo imali prijavu štete u našoj župnoj crkvi svete Jelene Križarice. Pala je žbuka, no, nasreću, rekli su da nije nastala tolika šteta kako se činilo - kaže načelnik.

Posljedice potresa u Rakovici | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Uveo nas je u crkvu. u kojoj se vidjelo kako su dijelovi žbuke popadali uz oltar, ali i u krstionicu. Na stropu su bile vidljive dvije pukotine, no statičari su ih umirili rekavši da je riječ o površinskoj pukotini te da je crkva sigurna za korištenje.

- Nastalo je i oštećenje i na staroj zgradi općine, no, nasreću, ona se ne koristi - rekao je vidno umorni načelnik.

Posljedice potresa u Rakovici | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Što se privatnih kuća tiče, dodao je kako se osim Rendulića javila još jedna obitelj. Pričekat će još nekoliko dana dok ljudi sve ne pregledaju. Marko Župan, čelnik stožera Civilne zaštite Rakovice, potvrdio nam je također kako su od jutra s ljudima. Rekao je kako su tutnjavu neki povezali s vojskom jer se, kako je dodao, glasan zvuk zna čuti s vojnog poligona, pogotovo u sjevernijim naseljima općine. A dio ljudi to je povezao i s jučerašnjim najavljenim preletom novih borbenih zrakoplova Rafalea.