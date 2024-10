Snažan vrtlog na Hvaru uništio pola obiteljskog imanja, stari drveni brod još nisu pronašli

Ne znamo kakav se to točno vrtlog stvorio, ali u pola minute odnijelo je dio farme i objekata na njoj, oštećeno je 12 stupova od struje, iščupalo je 10-ak starih maslina i tri velike smokve. Nema ih. Bio je tu i veliki stari drveni brod kojeg smo držali kao atrakciju. Brod ima 700 kilograma i još ga nismo našli, samo neke dijelove. Kad je to počelo u kući su bili otac, majka, sestra i nećak. Otac mi je rekao da se nije imao kad prepasti jer je vjetar sve poharao nevjerojatnom brzinom. Kad je izašao iz kuće, pola imanja je nestalo – priča nam Dragan Kuzmičić s obiteljskog imanja Family farm KOD Kućera nedaleko od Zastražišća koje je teško stradalo u u srijedu oko 23 sata u naletu snažnog vrtloga, najvjerojatnije pijavice.

Ni sam ne zna procijeniti kolika će biti šteta, ali sigurno neće biti manja od 20.000 eura.

- Sada je samo važno da nitko nije stradao. Dio imanja je dobro prošao, nisu stradali ni plastenici ni životinje i to je sada najbitnije. Došli su pomoći i vatrogasci i komunalci da se to raščisti. Svi govore o klimatskim promjenama i sigurno je i ovo posljedica tih promjena. Nikad se ranije ovakve stvari nisu događale. Prošle se godine dignuo jaki vjetar, ali iz dva smjera. To nije normalno, to je da se naježiš. Nisam ništa spavao, još nisam došao k sebi – kaže nam Kuzmičić.

Osim na njegovom imanju šteta je i u još nekim maslinicima, a jaki vrtlog odnio je i nekoliko borova koji su pristupne puteve učinili neprohodnim.