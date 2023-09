Snažna kiša paralizirala New York: Brojni automobili ostali zarobljeni pod vodom

NEW YORK - Olujne kiše uzrokovale su poplave koje su zatvorile ceste, prekinule rad podzemne željeznice i preplavile podrume na području New Yorka. Izdana su upozorenje za bujične poplave koje vrijedi na području Manhattana, Brooklyna i Queensa. -Svi Njujorčani trebaju biti oprezni. Ako morate putovati, razmislite o korištenju javnog prijevoza i odvojite više vremena za putovanje, a ako morate voziti, nemojte ulaziti na poplavljene ceste-, rekao je Zach Iscol, povjerenik za upravljanje hitnim situacijama New Yorka.