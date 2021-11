Bit će promjenljivo oblačno povremeno s oborinama, uglavnom u prvom dijelu dana. Na Jadranu kiša te pljuskovi s grmljavinom, a na kopnu mjestimice susnježica i snijeg, uglavnom u gorju. Poslijepodne se očekuje postupno smirivanje uz djelomično razvedravanje, a do kraja dana kiše još može biti samo u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu zapuhat će umjerena do jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, a do kraja dana proširit će se duž većeg dijela obale.