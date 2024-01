Snijeg i led stižu u Hrvatsku. Crveni alarm zbog olujnih udara vjetra. Puhat će i do 180 km/h!

Oblačno s povremenom kišom koja će u unutrašnjosti uz pad temperature prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a u nizinama u drugom dijelu dana, objavio je DHMZ prognozu za nedjelju.

Hrvatsku će zahvatiti ledeni val koji je okovao dio Europe i koji je u siječnju zaledio Skandinaviju na -44 stupnja, temperature su to kakve tamo nisu vidjeli 25 godina. U Hrvatskoj neće biti ni blizu tako hladno, ali gotovo cijela zemlja je pod alarmima.

Crveni alarm je upaljen za područje riječke regije, Kvarnera i Velebitskog kanala gdje se očekuje vjetar s udarima do 180 km/h!

Za Liku, Gorski kotar i središnju Hrvatsku upozorenje je na moguću poledicu i upalili su žuti meteoalarm.

- Hladan zrak zadržavat će se nad našim dijelom Europe i Sredozemlja barem do sredine idućeg tjedna kad će temperatura u srednjim i višim slojevima atmosfere postupno rasti, dok će se pri tlu taj porast osjetiti kasnije. Početkom drugog siječanjskog tjedna oborine će postupno prestati, ali će s djelomičnim razvedravanjem noći biti hladne - objavio je DHMZ.

Prognozu možete pogledati i OVDJE.

HAK: Zabrana zbog vjetra

Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su: -autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica. Obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3, objavio je HAK.

Vrijeme sutra

Umjereno do pretežno oblačno, u unutrašnjosti povremeno uz malo snijega, a na jugu Dalmacije i s ponekim pljuskom. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjeverozapadu zemlje s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima. Temperatura od -5 do 0 °C. Na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije većinom od 2 do 8, a duž obale od 5 do 10 °C.