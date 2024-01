Snijeg, minusi i orkanska bura: Na snazi crveni alarm za vikend

Snježni pokrivač probudio je u petak građane diljem Hrvatske. Vremenske neprilike zadale su veliku glavobolju vozačima. Od jutra, snijeg je okovao veliki dio prometnica zbog čega su nastale brojne gužve i zastoji, pa i niz prometnih nesreća.

Crveni meteoalarm bio je upaljen za petak za kada je bile najavljena velika promjena vremena. Vrijeme se u tren promijenilo s temperatura i do 15 °C i jakog juga sve do debelih minusa i nekoliko centimetara snijega diljem zemlje.

Hrvatska se crveni i u subotu - za riječku regiju i Kvarner na snazi crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno. Na snazi je zbog vjetra, mogući su udari od 90 do 180 km/h, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

- Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - savjetuju meteorolozi.

Narančasti alarm, koji znači da je vrijeme opasno, na snazi je za kninsku regiju zbog vjetra i snijega te poledice, a za splitsku zbog vjetra.

- Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - stoji u prognozi za splitsku i kninsku regiju.

Za zagrebačku, karlovačku i dubrovačku regiju za sutra je na snazi žuti meteoalarm.

Što se tiče obalne Hrvatske, crveni meteoalarm za sutra je oglašen za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Zapadna obala Istre, sjeverna, srednja i južna Dalmacija su u 'narančastom'. Za sva obalna područja upozorenje je na snazi zbog vjetra.

- U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Oblačnije će se zadržati na jugu zemlje gdje će još u prvom dijelu dana biti mjestimične kiše, ali ponegdje i susnježice i snijega - pišu iz DHMZ-a i nastavljaju:

Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura zraka od -9 do -4, duž obale i na otocima između -1 i 4, na jugu oko 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C - javlja DHMZ.