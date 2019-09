Snijeg pao u Italiji i Austriji: 'Može ga biti i do pola metra'

Ovaj vikend Hrvatskoj je donio kišu, ponegdje i obilniju uz zamjetan pad temperature. I dok smo mi lagao zakočarčili u jesen, u austriskim i talijanskim alpama ugođaj je praiv zimski. Tamo je, naime, jučer padao snijeg, a riječ je o prvim snježnim pahuljama ove sezone.

Heavy early autumn snowfall in Livigno (1800 m), NW Italy yesterday, September 8th. Report: @Michele__mino87 / Meteo Reporter Storm pic.twitter.com/tmPRapynw8 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 9. rujna 2019.

Kako piše MBS, u područjima iznad 1200 metara nadmorske visine očekuje se do 30 centimetra snijega dok bi ga iznad 2500 metara moglo biti i preko 50 centimerara.

Livigno, north Italy (1800 m) yesterday, September 8th. Moo? Video: Marina Claoti via Maycol Checchinato pic.twitter.com/ThewaZGcss — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 9. rujna 2019.

Vrijeme će se smiriti tijekom utorka i srijede.

U Hrvatskoj će tijekom današnjeg dana kiša postupno prestati, a poslijepodne će se i razvedriti. Sutra će biti pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku, a u unutrašnjosti u noći i ujutro mjestimice i maglu.

Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu slaba i umjerena bura i istočnjak, na sjevernom dijelu navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 °C. Najviša dnevna od 20 do 25, u Dalmaciji i do 28 °C, prognozira DHMZ.

U četvrtak je ponovno moguća kiša, a od idućeg vikenda, kako pokazuju sadašnje prognoze, trebalo bit biti stabilnije i nešto toplije.