Snijeg nošen hladnim vjetrom nastavlja u subotu šibati Madrid koji je zbog nezabilježenog nevremena potpuno paraliziran. Napadalo je pola metra snijega a na ulicama nema ralica. Automobili, gradski autobusi i vlakovi ne voze, a zatvoren je i aerodrom.

POGLEDAJTE VIDEO: Madrid zatrpan snijegom

- Imam 90 godina i nikada nisam vidio ovakav snijeg u Madridu. Čak niti u okolnim brdima - kaže nam umirovljenik Manuel rođen u Madridu.

- Ovo je nešto čudesno, poput bajke - dodaje dok pahulje nastavljaju lepršati.

Manuel zatim ulazi u stambenu zgradu nasuprot dvorane u kojoj se trebala igrati rukometna utakmica europskog prvaka Španjolske i doprvaka Hrvatske.

Rukomet - otkazan!

Hrvatski rukometaši nisu poletjeli jutros iz Zagreba jer avioni zbog slabe vidljivosti i snijega ne mogu slijetatati niti polijetati u Madridu Snijeg pada duže od 24 sata bez prestanka. Tijekom doručka u hotelu su, u dogovoru sa španjolskim savezom i krovnom organizacijom EHF, odlučili ostati u Zagrebu. Čarter avion Croatije Airlinesa nije se tako niti otisnuo prema dva sata udaljenoj zračnoj luci Adolfo Suárez Madrid-Barajas na koju se trebao spustiti u 11 sati.

No do tog aerodroma na sjeveru Madrida ne može se doći niti iz grada jer su ceste zatrpane snijegom. Na cestama se pak nalaze automobili okovani snijegom.

Utakmica se trebala igrati u "Palači sportova", dvorani u širem centru grada poznatoj zbog sponzora kao Wizink Center. Do nje je u subotu potrebno gaziti kroz dubok snijeg. Oko zaključane dvorane oblijepljena je traka s upozorenjem da se ne prilazi.

- Utakmica je odgođena jer snježna oluja nastavlja šibati područje Madrida - kaže glasnogovornik španjolskog rukometnog saveza José Antonio Hurtado u telefonskom razgovoru iz svog stana.

- Publici ćemo vratiti novac za ulaznice a naknadno će biti određen novi datum odigravanja - dodaje.

U prodaju je bilo pušteno 3.000 ulaznica, što je četvrtina kapaciteta dvorane u kojoj igraju košarkaši Real Madrida i Estudiantesa. Trebala je to biti prva velika rukometna utakmica u Madridu nakon 2013. godine. Tada je ugašen jedini lokalni prvoligaš Atlético Madrid, za kojeg su tada igrali hrvatski igrači Ivano Balić i Jakov Gojun.

Košarkaši Real Madrida su u petak navečer ipak uspjeli odigrati ondje utakmicu Eurolige s Olimpijom Milano, no nakon završetka se više nitko nije vratio na to mjesto. U momčadi Reala bio je mladi hrvatski igrač Boris Tišma. Izašao je odande prije nego je mećava zakrčila izlaze. Dvorana je preko noći dobila bijelo ruho, poput dresova "kraljevskog kluba".

Dan kasnije prilazi dvorani i parkiralištu nisu očišćeni. Građani niti ne pokušavaju ukloniti snijeg jer naprosto nemaju čime. Nemaju lopate niti drugi alat.

Duge avenije Madrida također su pod snijegom. Na njima nema niti jednog automobila. Povremeno se čuju vatrogasne sirene i smijeh oduševljene djece.

- Ona nikada nije vidjela snijeg - govori Raquel pokazujući svoju trogodišnju kćer Luciju koja se nalazi u snijegu dubokom do pasa. - Mi smo znali doživjeti snijeg no nikada ovako. Na televiziji kažu da je jako padao i 1971. godine no ja se tada nisam rodio - govori suprug Luis pored autobusnog kolodvora Avenida de América.

S tog kolodvora autobusi voze prema gradovima poput Barcelone i Zaragoze ali ondje nema nikoga.

Automobili zapeli u snijegu, sve je blokirano

Jedan mladić pokušava automobilom izaći na glavnu cestu, no kotači se vrte u mjestu.

- Sve je uzaludno... - govori rezignirano dok petorica prolaznika pokušavaju izgurati zaglavljeni automobil. Nakon desetak minuta odustaju a mladić mobitelom zove službu za hitne intervencije.

- Kažu mi da ostavim automobil te da će ga oni odvuči - govori nam.

- No ostat ću u njemu, ne želim ga ostaviti ovdje nasred ceste napuštenog - dodaje. U automobilu bi mogao ostati satima prije nego se neko vozilo za vuču uspije probiti.

Više vozača provelo je čitavu noć u automobilima zarobljenima u snijegu.

- Spavao sam samo jedan sat između 7 i 8 ujutro, te nastavljam čekati pomoć - rekao je jedan mlađi vozač u telefonskom javljanju iz svog vozila za televiziju Cuatro. On već petnaest sati čeka da se vojska probije do njega na cesti prema malom mjestu pored Madrida.

- Ovo je poput scena iz američkih filmova. Osjećam se tjeskobno, no jednog dana će mi ovo ostati tek zanimljiva uspomena - kaže.

Policija poziva stanovnike da ostanu u kućama.

No tisuće izlaze kako bi doživjele neviđeno. Pješače i čude se. Svakih stotinjak metara nalazi se snjegović. Napraviti ga u Madridu i ovjekovječiti fotografijom povijesni je događaj.

- Nikada, baš nikada nije u Madridu ovako padao snijeg - kaže 30-godišnja María koja s dvije prijateljice šeće blizu glavnog parka El Retiro. Parkovi su zatvoreni zbog opasnosti od rušenja granja i drveća. S krova obližnje zgrade srušila se velika hrpa snijega.

Oko 6,6 milijuna stanovnika Madrida i okolice nepripremljeno je na ovakve uvjete jer su zime ondje suhe i sunčane.

Neki stoga kroz snijeg gaze u tenisicama obloženima plastičnim vrećicama iz trgovina. Drugi navlače na stopala vrećice za smeće. Oni sretniji, koji zimi putuju u brda ili inozemstvo na skijanje, sada izlaze na ulicu sa skijama. Tako se puno lakše kretati gradom.

Pred supermarketima se pak stvaraju kolone ljudi. Ispred trgovine Carrefour čeka 30 osoba. Iz trgovina izlaze vrećica punih hrane i toaletnog papira.

- Tko zna koliko će trajati ovo - kaže muškarac srednjih godina s vrećicom u svakoj ruci. Ostale trgovine su ostale zatvorene. Brojni zaposlenici nisu uspjeli doći do radnih mjesta. Stotine gradskih autobusa ostali su ukopani u snijegu, a promet je u subotu obustavljen. Nema niti taksija. Jedino se može putovati podzemnom željeznicom.

Državna meteorološka služba u petak je prognozirala 20 centimetara snijega no napadalo ga je već 50 centimetara. Snijeg bi mogao prestati padati u ponedjeljak no niske temperature očekuju se i idući tjedan.

Zaglibili su čak i - vatrogasci!

- Situacija je ekstremna. Molim stanovnike da ostanu u kućama i ne izlaze van - napisao je gradonačelnik José Luís Martínez-Almeida na Twitteru. U subotu je preminuo beskućnik u siromašnijoj četvrti Carabanchel, postavši tako drugom žrtvom.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci zapeli u snijegu

Vatrogasni automobil zaglavio se pred nama u snijegu na aveniji blizu autobusnog kolodvora nakon što je krenuo prema starici kojoj je pozlilo u obližnjoj zgradi.

- Ajmo ljudi, priskočite u pomoć svi koji možete - viče vatrogasac dok prolaznici priskaču i guraju automobil.

Uspio se izvući te stići u ulicu gdje su vatrogasci i jedan policajac utrčali u zgradu. Oni su se zatekli u blizini prije kola hitne pomoći.

Pred bolnicama deseci ljudi lopatama čiste snijeg dok unutra leže mnogi pacijenti s koronavirusom.

Snijeg je još u petak prekrio zelene nogometne travnjake, pa je u subotu otkazana utakmica Atlético Madrida i Athletic Bilbaa. Baski nisu uspjeli sletjeti na aerodom a domaći igrači među kojima Šime Vrsaljko i Ivo Grbić ostali su doma. Dan ranije nisu mogli trenirati u svom centru u predgrađu Majadahonda. Pitanje je i kako će se u Madrid vratiti nogometaši Real Madrida, među kojima Luka Modrić, nakon što su u petak jedva otputovali u sjeverni grad Pamplonu u goste Osasuni hrvatskog napadača Ante Budimira.

- Ja se ovakvo intenzivnog snijega sjećam iz svog djetinjstva. Bilo je to 1950-ih godina no tada nas je više brinulo siromaštvo i glad - kaže jedan umirovljenik sklonivši se pod nadstrešnicu robne kuće "El Corte Inglés". Zamišljeno gleda na mali trg ispred dvorane "Palača sportova" gdje deseci djece s roditeljima uživaju u grudanju.

- Lijepo je ovo...treba uživati u trenutku - kaže dok pahulje snijega neumoljivo nastavljaju prekrivati prijestolnicu Španjolske.