Snijeg stvara kaos u prometu: Zatvorene ceste, HAK objavio kako se može prema Dalmaciji

Srijeda je, prema točnim najavama prognostičara, donijela snijeg diljem Hrvatske. Padao je na najvišim vrhovima, a kasnije se preselio i u Gorski kotar, Liku te Slavoniju čije je prometnice zabijelio.Iz HAK-a su stoga izdali niz upozorenja za vozače.

- Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. U Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji pada snijeg. U priobalju puše jak vjetar. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme - upozoravaju.

HAK u 20 sati navodi

Zbog zimskih uvjeta iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto može se voziti:

sve skupine vozila mogu voziti autocestom A6 Rijeka-Zagreb (ukinute su zabrane zbog zimskih uvjeta i vjetra).

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto može se voziti:

teretni automobili s priključnim vozilom mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok te državnim cestama DC50, DC1 i DC59 preko Gračaca prema Kninu i Kistanju te na čvor Benkovac (A1);

ostala vozila koja imaju propisnu zimsku opremu (osim motornih vozila bez propisane zimske opreme i teretnih automobila s priključnim vozilom) mogu voziti autocestom A1 do čvora Sveti Rok te državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina.

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje.

Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su:

brza cesta Solin-Klis (DC1);

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene;

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

Paški most (DC106).

Zbog vjetra:

na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina);

na Krčkom mostu (DC102), državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) te na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama (I. skupina), a između Senja i Karlobaga dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Izvanredne situacije:

prometna nesreća na autocesti A1 na 18.+300 km između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km,

prometna nesreća na autocesti A4 Goričan-Zagreb na 93. km između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom.

Foto: HAK

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet motornim vozilima bez propisane zimske opreme i promet teretnih automobila s priključnim vozilom na cestama:

Ličko-senjska, Karlovačka i Zadarska županija:

DC1 Zagorje-Grabovac-Vrelo Koreničko-Mutilić-Udbina-Gračac;

DC23 Senj-Žuta Lokva-Kapela;

DC25 Korenica-Lički Osik-Karlobag;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC42 u mjestu Poljanak;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje;

DC429 Selište Drežničko -Prijeboj;

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča;

ŽC5217 Bruvno-Mazin-Donji Lapac;

ŽC5203 Otrić-Dobroselo-Brotnja;

na svim županijskim i lokalnim cestama na području Korenice.

Primorsko-goranska županija:

DC3 Kikovica-Delnice-Zdihovo;

DC32 Prezid-Delnice;

DC42 Stubica-Hreljin Ogulinski;

DC203 Brod na Kupi-Delnice;

DC305 Parg-Čabar;

DC501Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja;

DC549 Vrata-Fužine;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ostale županijske i lokalne ceste na području Delnica, Čabra, Vrbovskog i Gornjeg Jelenja.

Zbog vode na kolniku zatvorena je lokalna cesta LC590490 Podastrana-Donje Pazarište.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Sesvete iz smjera Goričana, a na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoreni su izlazni kraci čvora Oštrovica iz smjera Rijeke i Zagreba (u smjeru Krka/Crikvenice) i izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC1 u Vrlici (do 20. prosinca) te Gračac-Knin u zoni radova na vijaduktu Stara Straža (do 31. svibnja 2025.);

DC22 u Ulici Frana Supila u Križevcima (do 23. studenog);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 15. siječnja 2025.);

DC30 u Petrinji (do 1. lipnja 2025.);

DC34 Slatina-Donji Miholjac između naselja Viljevo i obilaznice Donjeg Miholjca (do 31. prosinca);

DC36 Pokupsko-Letovanić između mjesta Hotnja i Orleković (do 12. prosinca);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (do 19. srpnja 2025.);

DC200 u Višnjanu (do 31. siječnja 2025.);

DC229 Mali Tabor-Miljana u naselju Gornje Brezno (do 23. siječnja 2025.) i Zagorska Sela-Razvor (do 22. studenog);

DC310 u Jastrebarskom na raskrižju Ulice Nikole Tesle i Ulice Cvetkovići (do 29. studenog);

DC543 kod Donje Zdenčine (do 7. svibnja 2025.);

ŽC6162 Gornjoj Podstrani (odron);

ŽC6270 u mjestu Kučine.