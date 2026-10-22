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Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj

Piše 24sata,
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Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj
Foto: meteo.si
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Hladniji zrak i kiša mogli bi tijekom vikenda donijeti snijeg najvišim hrvatskim planinskim vrhovima

Snijeg već pada na Kredarici u Sloveniji, a u Hrvatskoj bi prve pahulje mogle stići tijekom vikenda. Nakon sunčanih dana, kraj listopada donio je kišu i oblake, a tmurno vrijeme nastavit će se i idućih dana, prognozirala je Tea Blažević, meteorologinja N1.

U petak će jutro u unutrašnjosti Hrvatske biti hladnije, dok će subota donijeti pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Hladniji zrak pritjecat će sa sjevera, pa bi kiša u najvišem gorju mogla prijeći u snijeg. Pahulje su najprije moguće na najvišim planinskim vrhovima, gdje bi temperature mogle biti dovoljno niske.

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Hoće li se snježna granica spustiti niže, ovisit će o jačini zahlađenja i količini oborina. Meteorolog Krunoslav Mikec prognozirao je za HRT da će temperature će pasti.

- Kao ilustracija tih nižih temperatura, u subotu bi u gorju mogle lepršati i pahulje - istaknuo je.

*uz korištenje AI-ja

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