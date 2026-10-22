VRIJEME DANAS Upalili alarm za cijelu obalu, moguće nevrijeme

Danas se očekuje promjenjivo vrijeme s mjestimičnom kišom u većini zemlje, dok se na Jadranu uz kišu očekuje i grmljavina. Prema večeri oborina će prestati najprije na sjeveru, a zatim će se naoblaka postupno smanjivati, izvijestio je HRT.

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Na istoku će veći dio dana biti oblačan, uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će mjestimice jačati. Kiša se očekuje uglavnom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura iznosit će od 10 do 12 stupnjeva, a najviša dnevna od 13 do 15. Slične vrijednosti očekuju se i u zapadnim krajevima, gdje će kiša padati tijekom noći i prijepodne, a ponegdje i poslijepodne. Navečer će se djelomično razvedriti.

Foto: DHMZ

U Gorskoj Hrvatskoj puhat će mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U Lici i Gorskom kotaru temperatura će biti od 9 do 14 stupnjeva, dok će na sjevernom Jadranu dosegnuti od 14 do 20 stupnjeva. Ondje se kiša očekuje i tijekom noći i jutra, a na obali i otocima mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će se okrenuti: nakon jugozapadnjaka i zapadnjaka zapuhat će bura, koja će podno Velebita lokalno imati olujne udare.

Foto: DHMZ

Za obalu je ponovno izdan meteoalarm. Ipak, ovog puta je sve tek u 'žutom'.

U Dalmaciji će se izmjenjivati oblaci i sunčana razdoblja, uz mjestimičnu kišu i grmljavinu. Nakon juga zapuhat će jugozapadnjak, zatim sjeverozapadnjak, a prema kraju dana na sjeveru regije i bura. U petak će na kopnu jutro biti hladnije, uz maglu, a dan djelomice sunčan i topliji.

Što se ostatka tjedna tiče, petak i nedjelja bi trebali biti suhi i sunčani, dok bi se u subotu mogla 'pojaviti' i povremena kiša..

*uz korištenje AI-ja