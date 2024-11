Snijeg zabijelio Zavižan, crveni alarm za dio zemlje zbog bure! Evo kakav nas vikend očekuje

Snijeg je u četvrtak zabijelio Zavižan, a temperature su na 1676 metara planinskog vrha na Sjevernom Velebitu pale ispod nule. Izmjereno je -6.5 °C, što je ujedno i najniža temperatura izmjerena u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za petak najavio nešto toplije vrijeme pa se taj snijeg vjerojatno neće dugo zadržati.

Foto: Hrvoje Kostelac

Meteorolozi za petak prognoziraju da će u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno, a mjestimice može biti magle. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, dok će u noći i ujutro na jugu biti promjenljive naoblake, a može pasti i malo kiše.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu zapuhati slaba do umjerena, a mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Zbog toga je na području Kvarnera i Velebitskog kanala na snazi crveni meteoalarm koji označava izuzetno opasno vrijeme. Najjači udari bure bit će i do 160 kilometara na sat.

Foto: DHMZ

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Za riječku regiju, koja je pod narančastim alarmom, upozorili su građane da budu spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

Rijeka: Bura i snijeg otežavaju šetnju gradom | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Najniža jutarnja temperatura u petak će biti od -2 do 3 °C, a na Jadranu između 5 i 10 °C, dok će najviša dnevna temperatura biti od 4 do 9, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 11 i 16 °C.

Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda prognoziraju da će u dane vikenda pretežno sunčano, a u unutrašnjosti će biti mjestimice maglovito, posebice u nedjelju. Prema kraju dana u nedjelju će se postupno jače naoblačiti na sjevernom Jadranu i na zapadu unutrašnjosti, a mjestimice će biti kiše navečer i u noći. U ponedjeljak će biti promjenljivo oblačno, ponegdje će pasti kiša, uglavnom na sjevernom dijelu Jadrana te u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

Puhat će većinom slab vjetar, a u nedjelju na zapadu mjestimice umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu će i u subotu puhati bura, a u prvom dijelu dana mjestimice umjerena i jaka s olujnim udarima podno Velebita. U nedjelju će puhati slab i umjeren jugozapadnjak, a u ponedjeljak jugo. Temperatura zraka malo će porasti.