Pulska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom, te je utvrdila da je počinio kazneno djelo neovlašteno slikovno snimanje.

Naime, dotični 30. prosinca u prostorijama zdravstvene ustanove u Zagrebačkoj ulici u Puli mobitelom neovlašteno mobitelom snimao 40-godišnjakinju i 22-godišnjakinju. Žene su to primijetile i negodovale, međutim muškarac se na to nije obazirao pa su one ga kasnije prijavile policiji.

Neslužbeno doznajemo kako je muškarac žene snimao dok su bile u toaletu te da se radi o zaposleniku pulske bolnice.

Nakon istrage 30-godišnjak je uhićen, a u petak 22. siječnja i priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.