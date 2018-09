Snimili što može: Nitko nema šanse protiv Putinove zvijeri...

Rusko ministarstvo obrane je objavilo u ponedjeljak video snimku testa aviona Su-34 koji je ispalio protubrodsku raketu Kh-35U i razorio jedno plovilo.

Russia Successfully Test-Fires It's Newest Kh-35U Anti-Ship Missiles - Share about war news: Defense Blog: Russia test-fired newest Kh-35U anti-ship missiles during recent drills The Russian Aerospace Forces (VKS) successfully test-fired a Kh-35U… https://t.co/Eju95WTNg6 pic.twitter.com/eJLEbUwJ5T