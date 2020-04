Snimka iz New Yorka: Prišuljao se policajcu i udario ga šakom

New York, Bronx. Policajac na tlu zadržava osumnjičenog za pljačku. Njegov partner je udaljen pola metra. Na ulici grada gdje svakih 12 minuta netko umre od korona virusa nema puno ljudi. Tek pokoji prolaznik.

Jedan od njih snima postupanje policajca. U pozadini se vidi mladić sa zaštitnom maskom na licu. Sumnjiv je već po samom govoru tijela. Vidi se da nešto sprema. Vide svi osim policajca koji mu je okrenut leđima. Odjedanput bum! Šakom u glavu! Amerikanci to zovu 'sucker punch', podli udarac izveden s leđa tako da žrtva nije svjesna opasnosti. Policajac se brzo pribrao, izvadio taser i opalio. Promašio je. Trči za njim.

Rulja navija, ne zna se za koga. Njujorška policija objavila je da je Brandee Isom (25) uhićen nekoliko ulica dalje od mjesta gdje je udario policajca.

Bit će optužen za napad na policajca.

POGLEDAJTE VIDEO:

.@NYGovCuomo, @NYCMayor de Blasio & @AOC have created a culture in New York where the NYPD is to be treated as if the are public enemy number 1.



I really hope the dirtbag who attacked this cop is sitting in a jail cell right now.pic.twitter.com/WJVdnPVUvE