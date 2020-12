Splitska bolnica još jednom je napravila veliki uspjeh, a riječ je o prvom operacijskom zahvatu transplantacije rožnice na Klinici za očne bolesti i to u okviru obnove programa darivanja, odnosno eksplantacije te pokretanja programa transplantacije rožnice i očnih tkiva.

POGLEDAJTE VIDEO: Presađivanje rožnice u Splitu

Prva pacijentica koja se podvrgnula ovom zahvatu je 78-godišnjakinja koja je, kako je kazao prim. dr. sc. Kajo Bućan, predstojnik Klinika za očne bolesti, bila slijepa na oba oka.

- Nakon niza godina priprema stekli smo stručne, tehničke, organizacijske i zakonodavne uvjete da to napravimo. To je trostruka procedura. Naša pacijentica bila je slijepa na oba oka uslijed infekcijskog ketatitisa, herpetične upale rožnice. Razlikovala je samo svjetlo od tame. Danas smo napravili proceduru transplantacije rožnice i istovremeno na otvorenom oku napravili posebnu vrstu operacije komplicirane sive mrene, ugradili leću i nakon toga stavili transplantat rožnice donora. Rožnicu smo dobili iz jedine kvalificirane ustanove u Hrvatskoj, a to je Očna banka koja djeluje pri KBC Zagreb. Imali smo izvrsnu suradnju s docenticom Brankom Golubić-Ćepulić. Hvala nadležnom Ministarstvu zdravstva i ministru Viliju Berošu koji nam je na iskaz namjere dao suglasnost. Hvala i ravnatelju bolnice, dr. Juliju Meštroviću koji je s velikim entuzijazmom i upornošću gurao ovaj projekt. Hvala kolegama i kolegicama, medicinskim i instrumentarkama bez čije pomoći smo mi liječnici nemoćni, primarijusu Robertu Staniću i dr. Josipi Marin Lovrić koja je u svemu dala veliki obol. Hvala i Klinici za očne bolesti u Vinogradskoj na edukaciji, docentici Ivanki Petric-Vinković koja je danas i asistirala te stručnjacima iz bolnice Sv. Duh u Zagrebu - kazao je dr. Bućan.

Rekao nam je i kako će oporavak pacijentice trajati nekoliko tjedana, no skidanje šavova radit će se u nekoliko faza. Posljednje vađenje šavova na redu je za dvije godine.

Inače se u Hrvatskoj godišnje obavi oko 300 transplantacija rožnice, mahom u bolnicama u Zagrebu.

- Koristim priliku da zahvalim svima koji za svog života odluče donirati organe, ili to kasnije napravi njihova obitelj. To je jedna velika gesta, donirati nekome život, dio sebe. Prenosim i riječi naše pacijentice i njezinog sina koji se zahvaljuju obitelji donora i svima koji su omogućili da do ovog čina dođe – kazao je dr. Bućan dodajući kako godišnje 60 do 70 pacijenata ide u Zagreb na transplantaciju, a sada će splitska bolnica preuzeti veći dio pacijenata.

Ravnatelj splitske bolnice, prof. dr. sc. Julije Meštrović kazao je kako mu je čast što je obavljena transplantacija rožnice u KBC Split, jer time pokazuju da se svi projekti nastavljaju.

- Mi sada prvenstveno skrbimo o pacijentima oboljelim od koronavirusa, ali ni jedan naš projekt nismo zapustili, neki su usporeni, ali ih realiziramo. Medicina napreduje, radimo najbolje što možemo. Jedan od naših programa je i transplantacijski program. U siječnju očekujemo i transplantaciju matičnih stanica na što smo se također pripremili – kazao je ravnatelj Meštrović.

Osim ovih novosti, dodajmo i da se u KBC-u Split, u prostorima nekadašnjeg rodilišta, u ponedjeljak otvara operacijski blok Zavoda za traumatologiju i ortopediju. Riječ je o četiri nove operacijske sale koje će KBC Split dobiti nakon 45 godina.

Osvrnuo se i na situaciju s koronavirusom rekavši kako je u bolnici trenutačno 178 pacijenata, a njih 17 je na respiratoru. Šest pacijenata je negativno na koronavirus, ali i dalje postoji potreba da ih se ventilira.

- Trenutačno je trend pozitivan, situacija se stabilizira, ali se nitko ne želi usuditi prognozirati što će biti za nekoliko dana. Činjenica jest da su naši bolesnici mlađe dobi nego ranije, prije je bio prosjek 83, a sada 75 godina. Što se tiče podataka o broju bolničkog osoblja koje je iskazalo namjeru da se cijepi, njih je sada 30 posto, ali siguran sam da će to biti puno više. Procijepljenost u bolnici mora biti visoka, viša nego uobičajeno. Ja ću se prvi cijepiti – zaključio je ravnatelj Meštrović.