Snimka s Maldiva: Priveli je jer je bila u bikiniju, otimala im se

Pustite me! Ovo je seksualni napad!, vikala je žena s britanskim naglaskom dok su je privodila trojica policajaca na Maldivima.

Netko ju je ranije prijavio da hoda neprimjereno odjevena.

Snimka je nastala na otoku Maafushi, popularnom turističkom odredištu na Maldivima, koji su muslimanska država i na kojem policija moli turiste da poštuju lokalne običaje i tradiciju kad posjećuju naseljene otoke.

- Turisti na otocima moraju poštovati lokalnu zajednicu i biti svjesni kulturne osjetljivosti stanovništva. Lokalni zakoni na pojedinim mjestima zabranjuju pojavljivanje u kupaćim kostimima - objavila je policija.

Baš je takvo mjesto otok Maafushi, popularno turističko odredište na kojem je strogo zabranjeno hodati ulicama u bikiniju, ali je isto dopušteno unutar turističkog resorta. Policajci su stigli nakon prijave i zaustavili su ženu koja je bila u bikiniju.

Zatražili su je dokumente.

Rekla im je da je Britanka, ali je odbila dati dokumente.

Kako nije htjela surađivati, policajci su je priveli dok se opirala.

Pustili su je isti dan bez da su podigli optužnicu.

Šef policije Mohamed Hameed ispričao se javno turistkinji rekavši kako su pristup i postupak policajaca bili pogrešni.

- Postupak nije bio dobro proveden, ispričavam se turistkinji i javnosti. Cilj je da policija profesionalno obavlja svoj posao i cijeli slučaj istražujemo - rekao je šef policije.

Incident in Maafushi in which our officers restrained a female tourist seems to be badly handled. I apologise to the tourist & the public for this. The challenge I have taken up is to professionalise the police service & we are working on that. This matter is being investigated.