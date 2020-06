Jurio, bježao i pokosio policajce

<p>Oko 2 sata iza ponoći policajci su na križanju Selske i Savske ceste u kršenju prometnih propisa uočili 35-godišnjaka u Fordu. On im je krenuo bježati pa je putem ozlijedio dva policajca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Policija juri za 35-godišnjakom u Zagrebu</strong></p><p>- Šetao sam Savskom kad sam vidio prvo kako tamni Ford izletava iz Ulice Prisavlje i juri prema Savskom mostu na jug. Policija je vozila za njime. Koliko sam vidio, ondje se okrenuo i dojurio nazad. Tu sam uspio snimiti potjeru - rekao nam je čitatelj 24sata i svjedok sinoćnje akcije. Uspio je zabilježiti kako vozač Forda bježi policijskim presretačima i vraća se na Prisavlje.</p><p>- Tu su došla veća dva njihova civilna presretača, srebrni Audi i jedan crveni automobil. Bilo je tu bar još 5 - 6 službenih automobila koji su odjurili dalje - prepričao je čitatelj. I drugi prolaznici, kao i on, bili su zbunjeni scenom. Nasreću nije bilo puno prometa i ljudi na cestama te su svi dobro prošli.</p><p>- Vozači taksija su stali sa strane dok oni nisu prošli. Nisu se željeli izlagati - rekao nam je</p><p>Podsjetimo, dvojica zagrebačkih policajaca noćas su ozlijeđena tijekom policijskog postupanja nad prometnim prekršiteljem u Ford Focusu koprivničkih registarskih oznaka.</p><p>Oko 2 sata iza ponoći policajci su na križanju Selske i Savske ceste u kršenju prometnih propisa uočili 35-godišnjaka u Fordu. Iako su ga svjetlosnim i zvučnim signalima pokušavali zaustaviti, vozač ih je ignorirao nastavivši pritom juriti po Savskoj cesti, a zatim dalje kroz naselja. Dok je bježao, u jednom se trenutku vratio na raskrižje Savske i Selske gdje su mu daljnji put prepriječili policajci službenim vozilom.</p><p>Kad je dotični vozač konačno stao svojim autom, iz policijskog vozila izašao je policajac te krenuo prema vozaču kako bi ga upoznao s njegovim prekršajima i uhitio ga, no tad je 35-godišnjak naglo ubacio u rikverc pa je policajac, ne bi li izbjegao nalet, prebacio se preko poklopca Forda. Nakon tog naleta na policajca, vozač je nastavio bježati prema Petruševcu gdje se zabio u prednji dio policijskog auta i potom nastavio dalje, kao da se njega i dalje ništa ne tiče, bježati preko Domovinskog mosta prema zračnoj luci.</p><p>Kod prvog rotora kod Zračne luke Franjo Tuđman 35-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem te je sletio s kolnika, no ni tad nije želio stati. Trčeći se dao u bijeg, ali su ga zagrebački policajci ipak uspjeli sustići, uhititi te dovesti u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.</p><p>- Dvojici policijskih službenika liječnička je pomoć pružena u KBC Zagreb - javljaju iz PU zagrebačke.</p>